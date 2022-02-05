МИД прояснил судьбу сотрудников сгоревшего посольства РФ на Филиппинах

Жертв и пострадавших в результате возгорания в посольстве РФ на Филиппинах нет, сотрудники диппредставительства и члены их семей эвакуированы, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы», – говорится в Telegram-канале ДСКЦ.

В дипведомстве отметили, что «пожар в посольстве РФ в Маниле ликвидирован».

Напомним, в пятницу в посольстве РФ на Филиппинах произошел пожар. Как сообщалось, зданию российского посольства в Маниле был нанесен значительный ущерб.