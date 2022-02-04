Мнение: Почему Путин задремал?

Владимир Путин прилетел в Китай и после переговоров с Си Цзиньпином, вместе с председателем Китайской Народной Республики поехал смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Конечно, после допингового скандала Спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам, включая президента и премьера, приезжать на Олимпийские Игры. Но Путина на церемонию открытия пригласил лично Цзиньпинь, а лидеру КНР Спортивный арбитраж не указ.

Правда, сели Путин и Цзиньпини врозь. Президента России оставили совсем одного….

Так получилось, что на церемонии открытия Путин задремал. И произошло это во время прохождения сборной Украины.

Пошли объяснения, что Путин сделал вид, что задремал, что бы не приветствовать украинских спортсменов.

Зачем изобретать какие-то фантастические версии? Неужели нельзя честно признать, что после длительного перелета и переговоров с Цзиньпином, Путин устал, вот и прикорнул? Неужели 69-летнего человека не может сморить сон? Или президент не может позволить себе усталость? Он по должности не имеет права смыкать глаза, когда на него направлены телекамеры?

Фотографии отсюда и отсюда

—