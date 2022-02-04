 

Мнение: Почему Путин задремал?

04.02.2022, 23:57, Разное
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Владимир Путин прилетел в Китай и после переговоров с Си Цзиньпином, вместе с председателем Китайской Народной Республики поехал смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Конечно, после допингового скандала Спортивный арбитражный суд запретил российским чиновникам, включая президента и премьера, приезжать на Олимпийские Игры.  Но Путина на церемонию открытия пригласил лично Цзиньпинь, а лидеру КНР Спортивный арбитраж не указ.

Правда, сели Путин и Цзиньпини врозь. Президента России оставили совсем одного….

Так получилось, что на церемонии открытия Путин задремал. И произошло это во время прохождения сборной Украины.

Пошли объяснения, что Путин сделал вид, что задремал, что бы не приветствовать украинских спортсменов.

Зачем изобретать какие-то фантастические версии? Неужели нельзя честно признать, что после длительного перелета и переговоров с Цзиньпином, Путин устал, вот и прикорнул?  Неужели 69-летнего человека не может сморить сон? Или президент не может  позволить себе усталость?  Он по должности не имеет права  смыкать глаза,  когда на него направлены телекамеры?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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