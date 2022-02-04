Webometrics обнародовала рейтинг лучших университетов Украины
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В десятке лучших учебных заведений – четыре киевских вуза, три харьковских и по одному из Сум, Днепра и Львова.
Первая десятка лучших университетов выглядит следующим образом:
Киевский национальный университет им. Шевченко;
Национальный технический университет “Киевский политехнический институт”;
Сумской муниципальный институт;
Национальный авиационный университет;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Харьковский национальный университет им. Каразина;
Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
Национальный университет “Львовская политехника”;
Национальный горный университет.
Контекст:
Рейтинг университетов мира Webometrics — это инициатива исследовательской группы из Испании, сообщается на сайте организации. Основная цель группы – содействие научным исследованиям в целях повышения научно-технического уровня стран для повышения благосостояния граждан.
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