 

Webometrics обнародовала рейтинг лучших университетов Украины

04.02.2022, 23:52, Новости дня
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В десятке лучших учебных заведений – четыре киевских вуза, три харьковских и по одному из Сум, Днепра и Львова.

Первая десятка лучших университетов выглядит следующим образом:

Киевский национальный университет им. Шевченко;
Национальный технический университет “Киевский политехнический институт”;
Сумской муниципальный институт;
Национальный авиационный университет;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Харьковский национальный университет им. Каразина;
Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
Национальный университет “Львовская политехника”;
Национальный горный университет.
Контекст:

Рейтинг университетов мира Webometrics — это инициатива исследовательской группы из Испании, сообщается на сайте организации. Основная цель группы – содействие научным исследованиям в целях повышения научно-технического уровня стран для повышения благосостояния граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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