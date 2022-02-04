Открытие зимней Олимпиады и новые санции против Беларуси. Главное за день

Зимняя Олимпиада 2022

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Флаг Украины несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Президент РФ Владимир Путин сделал вид, что спит, когда на церемонии открытия Олимпийских игр вышла украинская команда.

В Польше приняли постановление о поддержке Украины

Сенат Польши (верхняя палата парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины. В постановлении отмечается, что Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, а также поставки оружия.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что Польша готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.

Рост ВВП Украины

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 5,9% относительно аналогичного периода 2020 года.

В Украине резко выросло число новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 43 778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

Новые санкции против Беларуси

Государственный департамент США ввел визовые санкции против нескольких граждан Беларуси – за борьбу с диссидентами и, в частности, попытку принудительной репатриации белорусской спортсменки Кристины Тимановской.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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