 

Открытие зимней Олимпиады и новые санции против Беларуси. Главное за день

04.02.2022, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зимняя Олимпиада 2022

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Флаг Украины несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Президент РФ Владимир Путин сделал вид, что спит, когда на церемонии открытия Олимпийских игр вышла украинская команда.

В Польше приняли постановление о поддержке Украины

Сенат Польши (верхняя палата парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины. В постановлении отмечается, что Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, а также поставки оружия.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отметил, что Польша готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.

Рост ВВП Украины 

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 5,9% относительно аналогичного периода 2020 года.

В Украине резко выросло число новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 43 778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

Новые санкции против Беларуси

Государственный департамент США ввел визовые санкции против нескольких граждан Беларуси – за борьбу с диссидентами и, в частности, попытку принудительной репатриации белорусской спортсменки Кристины Тимановской.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Без Нетаньяху. Партии в Израиле готовятся сформировать новое правительство

21.01 / Украина завоевала первую медаль на Кубке мира по биатлону

18.03 / BFM TV – осуждённый за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом

04.12 / В WADA назвали число рассматриваемых в отношении россиян допинговых дел

27.08 / В Институте нацпамяти не видят смысла в разработке большого герба Украины

17.07 / В Белгородской области семьям с детьми стали бесплатно предоставлять нянь

06.09 / Аэроплан упал в Новой Москве

06.11 / Замминистра здравоохранения Омской области уволилась после скандала со скорыми

10.08 / Косачев указал на опасность размещения оружия третьих сил возле Крыма

17.06 / В Киеве из-за пьяного пешехода велосипедист погиб под колесами грузовика – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика