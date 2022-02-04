 

Insider – спикер палаты представителей США посоветовала американским олимпийцам сосредоточиться на спорте и не злить власти КНР

04.02.2022, 23:46, Новости дня
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«Вы там для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Не рискуйте провоцировать гнев китайского правительства, потому что оно безжалостно», — порекомендовала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси американским спортсменам, участвующим в Олимпиаде в Пекине. По словам политика, хотя она и понимает желание некоторых выступить с сильными заявлениями, но беспокоится «из-за того, что китайское правительство может сделать с их репутацией, с их семьями».


AP

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала американских спортсменов сосредоточиться на спортивном аспекте Олимпиады в Пекине и не делать ничего, что могло бы вызвать гнев «безжалостного» китайского правительства, пишет Insider.

 

«Нашим спортсменам я бы сказала: «Вы там для того, чтобы участвовать в соревнованиях. Не рискуйте провоцировать гнев китайского правительства, потому что оно безжалостно», — сказала Пелоси в ходе слушаний в исполнительной комиссии конгресса по Китаю в четверг 3 февраля, за день до открытия Олимпийских игр в Пекине. 

 

«Я знаю, что для некоторых есть соблазн высказаться, пока они там находятся. Я это уважаю, но также беспокоюсь из-за того, что китайское правительство может сделать с их репутацией, с их семьями. Так что повторюсь: участвуйте в соревнованиях, мы будем отмечать наши успехи здесь. И не идите на риск, думая, что у правительства КНР есть хоть какие-то благие намерения, потому что таковых у них нет», — добавила спикер. 

 

Как напоминает Insider, ранее американским спортсменам рекомендовали взять в Пекин одноразовые телефоны, поскольку существуют опасения, что китайские власти будут отслеживать мобильные иностранцев и собирать данные, к примеру, с помощью специального приложения для наблюдения за здоровьем, которое должны установить все участники Олимпиады. 

 

Со своей стороны, Китай предупредил иностранных спортсменов о потенциальных последствиях за сделанные в ходе соревнований заявления, нарушающие законы страны. «Уверен, что любые заявления, сделанные в духе олимпийского движения, будут свободны от рисков. При этом любые действия или заявления, противоречащие олимпийскому духу, в особенности китайским нормам и законам, могут повлечь за собой определённые санкционные меры», — подчеркнул в январе заместитель гендиректора департамента международных отношений оргкомитета Олимпийских игр в Пекине Ян Шу. 

 

Как отмечает Insider, в ответ на слова китайского чиновника исполнительная комиссия конгресса США по Китаю 31 января призвала Американский олимпийский комитет «готовиться защищать любых спортсменов, которые выступят с заявлениями». 

 

Издание также обращает внимание, что США возглавляют «дипломатический бойкот» пекинской Олимпиады, к которому присоединились также Австралия, Канада, Дания и Великобритания. Причиной отказа направить в Китай официальных представителей западные страны называют нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Также «дипломатический бойкот» Олимпиаде объявила и Индия, которую возмутило участие в эстафете олимпийского огня китайского военного Ци Фабао, участвовавшего в стычке с индийскими силами в Гальванской долине на границе.



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