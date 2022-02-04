Самоучитель игры на гектаре

Амбициозная госпрограмма в приморской глубинке натолкнулась на хитрые схемы: самые жирные куски суши у арендаторов забирают чиновники.

Прошло пять лет с запуска программы «Дальневосточный гектар», и «гектарные пионеры» уже должны получать участки в собственность. Но не тут-то было: в ряде районов Приморского края, где до начала аттракциона невиданной щедрости земля стоила очень дорого, муниципальные чиновники делают все, чтобы освоить территорию было практически невозможно.

Земельный юрист из Владивостока Олег Кучма испытал это на себе. Он взял дальневосточный гектар еще в ноябре 2016 года. И почти сразу столкнулся с «чудесами на виражах» — оказалось, хоть как-то устроиться на бесплатной земле в приморской глубинке стоит едва ли не дороже, чем отстроиться во Владивостоке, а местные чиновники проявляют редкую изобретательность, чтобы помешать поставить на участке даже общественный туалет. Недавно гектар у Кучмы забрали, как и у большинства его соседей, — якобы за неосвоение.

Смешной и грустный рассказ от первого лица — о том, как великие идеи по развитию российского Дальнего Востока разбиваются о беспощадный муниципальный менталитет.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

СПРАВКА «НОВОЙ»

В рамках программы «Дальневосточный гектар» каждый житель РФ может взять до 1 гектара земли в регионах ДФО. Можно брать гектары группами до 10 человек в коллективное пользование. «Закон о дальневосточном гектаре» действует с 1 июня 2016 года, сначала он распространялся только на жителей федерального округа, с 1 февраля 2017 года — на всех россиян. Выбрать землю можно, зарегистрировавшись на портале надальнийвосток.рф. По состоянию на 2 февраля с.г. ДВ-гектары оформили 100 129 человек.

Четыре миллиона за электричество

«Я свой гектар взял в первых рядах, — рассказывает Олег Кучма. — В середине ноября 2016 года подписал договор, 2017 годом прошла регистрация. Участок хороший, неподалеку от моря в Шкотовском районе. К нему даже какая-никакая дорога есть. Находится он в поселке Мысовом. В этом месте еще маленькая верфь у <бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Геннадия> Лазарева. Если помните, на Новый год в 2017-м очнулись и перестали давать гектары в границах охотничьих угодий. Страна непуганых идиотов! Не давали больше полугода — только после звонка какого-то человека на прямую линию Путина Госдума приняла новый закон. А я успел проскочить!

Я поехал в ДРСК, говорю: дайте 15 кВт к моему гектару. Отвечают: не вопрос, но вы же понимаете, что на все гектары льгот нет…

Раньше была нормальная практика: предлагали самому построить подстанцию или «лэпку» хозспособом. Или ты тупо платил деньги в кассу — по 400–600 тысяч за частный дом брали. А теперь начинается: то сделайте, это сделайте, вакуумный реклоузер поменяйте на более мощный — а он стоит, как звездолет!

Я думал, как во Владивостоке: тысяч четыреста попросят за подключение, и ладно. А мне 4 миллиона насчитали!

До моего участка 700 метров от «ближайшего электричества». Считаем: через каждые 40 метров надо вкопать столб, протянуть провода, все установить… Тысяч в 600–700 это обойдется максимум.

Узнал через свои связи номера телефонов, стал обзванивать соседей: давайте, мол, скинемся. И тут выяснилось, что гектары понахватали бабушки-дедушки («не себе, внучку») Сосед мой — из Магадана, рядом какие-то романтики из-под Сочи. Авиабилеты в один конец по 50 тысяч обойдутся, энтузиазма лететь на Дальний Восток сразу убавляется. Половина даже не представляли, где и что взяли. Короче, никто не пожелал скинуться на подключение».

Была земля дорогая, а стала бесплатная

Гектар у Кучмы «знаменитый». Про него пару лет назад писали в The Wall Street Journal, снимали репортажи BBC и France-24. И есть о чем: скала и полянка с живописнейшим видом на бухту Пяти Охотников (Уссурийский залив). Но уже тогда было понятно, что освоить участок, скорее всего, не удастся.

«Местная администрация гектарщикам не обрадовалась. Они-то сидели, пилили потихонечку землю по 10 соточек и продавали тысяч по 500 за участок. А сейчас что? Кто даст денег за землю сейчас, если есть бесплатный гектар? — продолжает Кучма. — Чиновники начали козлить. Изменили ПЗЗ — Правила землепользования и застройки. И вот был у меня гектар в зоне рекреации (разрешалось базу отдыха построить, спортивный объект, что-то еще подобное). Ближе к весне я очухался и с удивлением узнал, что оставили мне на участке четыре вида разрешенного использования: теперь разрешалось построить пост полиции, пожарное депо, поликлинику и что-то вроде мусорного полигона или общественного туалета. Хочешь — строй пожарное депо на своем гектаре. Я написал в полпредство Трутневу письмо: мол, дали гектар и тут же внесли изменения в ПЗЗ; если я построю сортир — будет ли считаться, что я освоил гектар? Получил ответ, из которого следовало, что да, будет.

Через два года, когда пришла пора определяться с целевым назначением, выбрал я строительство общественного туалета. Документы подал. И тут вновь приходит отказ — опять поменяли ПЗЗ. Теперь можно построить… школу собаководства. Так еще и выездную комиссию прислали — выяснилось, что я на своем гектаре не борюсь с сорняками, все домашние животные в округе в большой опасности. Впаяли штраф — 2000 рублей.

Если бы разрешение для строительства на гектаре выдавалось по упрощенной системе, как в случае с дачной амнистией, например, было бы полегче. Но для гектарщиков нет дачной амнистии.

Надо получить кучу бумажек, утвердить проект, даже для индивидуального жилого строительства.

С проведением электричества возникли сложности, но гектар я осваивать все же начал. Пробурил скважину, есть чеки. Но гектар забрали уже».

«Дурацкая погоня за бабушками»

Как сказано в Постановлении правительства РФ от 16 сентября 2020 года, подтвердить, что человек начал использовать свой дальневосточный гектар, можно несколькими способами:

а) построить что-то, что разрешено строить на участке (если это жилой дом, то не менее 24 кв. м);

б) потратить не менее 30 тысяч рублей на освоение участка — опять же в соответствии с выбранным видом разрешенного использования;

в) получить доход с участка — не менее 30 тысяч рублей;

г) просто показать результаты деятельности на земельном участке.

В правительстве края объясняли, что заявление о предоставлении гектара в собственность или аренду житель должен отправить не ранее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия безвозмездного договора (срок этот, напомним, — пять лет).

Однако, замечает Олег Кучма, с подтверждением освоения участка в личном кабинете возникают проблемы: приложить документы почему-то получается только после того, как сроки истекают.

«Дурацкая погоня за бабушками… раздавали бы землю за символические деньги, но с дачной амнистией, с возможностью выбрать целевое назначение — другое дело, — уверен юрист. — Я бы с удовольствием соорудил домик на берегу моря. Но построить самоволку, а потом вокруг нее скакать… И после у тебя гектар вообще заберут. И если бы еще это происходило во Владивостоке — но тут-то каждый раз ты едешь в Большой Камень, там ходишь по их злачным местам, ищешь людей, общаешься с чиновниками, а у них свое мышление и законы… вроде бы российские, но какие-то вывернутые.

Я человек по части земли опытный, выбрал себе участок получше. Но ведь большинство гектаров — чистое поле, без дороги. Ты только лес замаешься рубить, если не понимать, что и где берешь. От 5000 стоит порубочный билет на каждое дерево — уже где-то млн с гектара. Плюс 80 тысяч стоила раньше подеревная съемка, сейчас дороже. А еще тысяч 200 — выбить у местного земельного департамента разрешение.

Можно смело процентов 90 участков изымать в пользование государства, ничего толком не осваивается. Но кому это надо? Кто ж признает, что огромная государственная программа провалилась, а люди прикладывают какие-то непонятные чеки, чтобы доказать, что якобы что-то освоили…

Когда телекамеры включены, то выпас гусей, пчеловодство, что-то еще — считается освоением гектара, все хлопают в ладоши. А как приходишь к чиновникам без камер, они сразу же от тебя хотят каких-то бумажек.

Под туалет и любой другой объект в 4–5 «квадратов» они гектар точно не дадут. В Хасанском районе было больше 100 судов, где отнимали участки по 15–20 соток, потому что люди на них ставили дровники, сараи какие-то, хозпостройки. Считалось, что нет оснований для предоставления земли в собственность. Я лично счастлив, что не стал тратиться на проведение электричества и нормальную дорогу и просрал на этом участке всего-то 100 тысяч рублей на скважину, а не 500, не миллион, не 4 миллиона. В очередной раз все понял про эту страну».

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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