Вроде бы мелочь, но многие забывают: как правильно очистить брови от макияжа

Вроде бы мелочь, но многие забывают тщательно и аккуратно очищать брови от макияжа. Тем не менее умывания лица пенящимся средством или протирания мицеллярной водой может быть недостаточно, чтобы удалить стойкую косметику. Возможно, такими способами вам удастся удалить краску с поверхности волосков, но очень важно также тщательно очистить кожу между ними. Именно там может накапливаться не только ваш карандаш для бровей, гель или помадка, но и тональный крем, пудра и даже средства по уходу за лицом.

Тщательное очищение для бровей

Конечно, если вы очищаете лицо поверхностно, ваши брови могут быть критической зоной, потому что между волосками скапливаются косметические средства, загрязнения и отмершие клетки кожи. А это может вызвать массу проблем:

Гораздо сложнее нанести ровный макияж, если на коже есть остатки вчерашнего макияжа. Если вы не будете хорошо очищать брови, в долгосрочной перспективе это может вызвать их выпадение. Неудаленные остатки макияжа могут раздражать кожу. Если не удалить весь макияж и грязь с волосков, болезнетворные микроорганизмы могут там размножаться, делая лицо более подверженным акне. Если снова не наносить макияж, а довольствоваться оставшимся с предыдущего дня, мейк будет неравномерный, смазанный и совсем не красивый.

Почему нужно тщательно очищать брови, а не делать это поверхностно

Быстрый демакияж удаляет средства с волосков, точнее с их поверхности. Умывание немного эффективнее, но этого все же недостаточно, чтобы удалить все средства с кожи и основания волосков.

Хороший макияж бровей — это когда вы не только немного окрашиваете поверхность волосков, но и кожу между ними, какой бы техникой вы ни пользовались. Суть большинства техник заключается в том, чтобы расчесать, подкрасить, растушевать, а затем снова расчесать, чтобы добиться максимально естественного и стойкого результата. И если вы наносите на кожу стойкую помадку, гель, тени, воск, потом расчесываете и, возможно, даже закрепляете, то демакияжу стоит уделить особое внимание. Вы ведь не стираете тушь с ресниц одним движением, особенно если это водостойкая версия.

Хорошенько очистите брови

Важно тщательно очистить брови, но для этого вам не нужно предпринимать дополнительные шаги в своей рутине по снятию макияжа. При небольшом уходе и правильном использовании средств ваши брови будут идеально чистыми.

Если вы используете двойное очищение, нанесите средство на масляной основе на брови и немного помассируйте. Таким же образом, если вы используете двухфазное очищающее средство для снятия туши, очистите им брови, но не только протрите поверхность, а немного смочите волоски, чтобы можно было удалить стойкую краску. Также нанесите пенящееся очищающее средство вокруг бровей, помассируйте и тщательно промойте эту область. Пальцами полностью смойте средство с волосков. Процедура будет наиболее эффективна с теплой или слегка теплой водой. Вибрирующие гаджеты для очищения лица могут очень хорошо усилить эффект вашего очищающего средства – не стесняйтесь проходиться ими и по бровям! Если вы используете молочко для очищения всего лица, протирайте им брови по направлению вверх, чтобы ваша кожа была чистой. То же самое и с мицеллярной водой: протрите брови по направлению роста волосков, чтобы косметика не прилипала к коже или основанию волосков.

Расчешите и проверьте результат

Возьмите расческу для бровей (для этого подойдет и очищенная старая щеточка для туши) и приподнимите ею волоски. Так вы сможете проверить, все ли волоски очищены идеально. Это особенно необходимо, если вы делаете макияж сверхстойкими продуктами.

Густые брови делают взгляд выразительным, подчеркивая красоту. Чтобы они были здоровыми и сильными, за ними нужно регулярно и правильно ухаживать.