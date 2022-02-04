 

На Украине заявили о получении военной помощи от США

04.02.2022, 23:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская армия получила вооружения, предоставленные Соединенными Штатами в рамках помощи, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

«США-Борисполь-полигон. Оружие от наших партнеров уже на стрельбище. А мы тем временем ждем следующую «птичку», – цитирует Резникова РИА «Новости».

Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Названы основные поведенческие черты кошек

19.08 / Рубль вырос к доллару

08.12 / Суд в Киеве разрешил задержать главу погранслужбы ФСБ, который отдал приказ на захват украинских кораблей и моряков в 2018 году

25.06 / Борьба купальщика с попавшей на крючок акулой попала на видео

22.09 / Политолог Романенко заявил, что давление Офиса президента способствует союзу Кличко и Разумкова

12.01 / “Сиськи выпадают”, “Мама скажет, что дочь голая в соцсетях”. Никитюк поделилась горячим постельным снимком

27.01 / Кредитные каникулы разрешили вводить не только во время пандемии

23.08 / Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

01.08 / Трамп обличил «очередную фальшивку на тему России»

08.08 / Посол в Белоруссии обвинил «третью страну» в провокации против россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика