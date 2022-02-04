На Украине заявили о получении военной помощи от США

Украинская армия получила вооружения, предоставленные Соединенными Штатами в рамках помощи, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

«США-Борисполь-полигон. Оружие от наших партнеров уже на стрельбище. А мы тем временем ждем следующую «птичку», – цитирует Резникова РИА «Новости».

Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.