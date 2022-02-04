Коронавирус выявили у 50 депутатов парламента Ирана

Число депутатов в парламенте Ирана с выявленным коронавирусом достигло 50, сообщило Tasnim News Agency.

На момент публикации тест на коронавирус сдали 120 депутатов из 290. В последние дни в Иране наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 36908 жителей Ирана. При этом в Иране полностью вакцинированы около 54 млн человек, что составляет 64% от населения страны, передает ТАСС.

Напомним, 25 декабря 2021 года власти Ирана закрыли сухопутные границы с соседними странами на фоне быстрого распространения штамма «омикрон». Ограничения коснулись Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана, Армении и Ирака. Въезд в Иран разрешен только держателям студенческих, медицинских, рабочих виз и вида на жительство. Первый случай заражения «омикроном» был зарегистрирован в Иране 19 декабря.