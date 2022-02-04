 

США обсудили с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу

04.02.2022, 23:18, Новости дня
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Соединенные Штаты поддерживают контакт с партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей», – приводит РИА «Новости» ответ Псаки на соответствующий вопрос.

Ранее в Белом доме уже заявляли о переговорах с экспортерами газа о возможности увеличения поставок топлива в Европу взамен российского. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу «на случай, если РФ решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины».



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