Аваков о ДТП с Трухиным: В полиции все знают, что этот мажор сидел за рулем бухой

Об этом он сказал после слов о том, что полиция отреагировала на просьбу следствия предоставить запись с боди-камер полицейских, которые были на месте аварии с Трухиным, уже после истечения месячного срока хранения таких видео.

“В полиции все об этом знают: о том, что существует видео, о том, что этот мажор политический сидел за рулем, о том, что он был бухой, “как и они все” (как они об этом между собой говорят), о том, что в Полтавской области он начинал с того, что пил там со своими руководителями партийными в ресторане и потом сел за руль, пил виски и приехал сюда. Это все знают”, – объяснил Аваков.

Он считает, что кто-то из полицейских снял копию с записей аварии с Трухиным, когда более чем через полгода после ДТП ничего не происходило, “и передал эту копию журналистам, когда убедился, что это дело полностью сливают”.

“Что бы сделал я, если бы ко мне попала такая пленка? Я поступил бы точно так же, я немедленно бы ее обнародовал”, – подчеркнул Аваков.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин говорит, что “поговорит” с Монастырским.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила Национальному антикоррупционному бюро.

Утром 2 февраля глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, Председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

—