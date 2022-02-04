 

ЕС выделит Азербайджану €2 млрд финансовой помощи

04.02.2022, 23:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Есть много замечательных инвестиционных проектов, которые готовы к запуску. Мы определили ряд других направлений для работы. Благодаря международным финансовым учреждениям мы могли бы мобилизовать не менее €2 млрд инвестиций, чтобы перевести экономическое развитие Азербайджана на новый уровень и создать реальные возможности для рост”, – написал он.

There are many great investment projects ready to be launched+we identified a number of others to work on. With international financial institutions we could mobilise at least €2bn of investment to shift ????????economic development to a next level&bring real growth opportunities.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 4, 2022

Варгейи отметил, что Азербайджан – надежный партнер Евросоюза, сообщили в азербайджанском МИД. 

“По его словам, в рамках плана экономических инвестиций, ЕС выделяет Азербайджану финансовый пакет в размере 2 млрд евро и обсуждаются конкретные проекты”, – сказано в сообщении ведомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Стало известно о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию

03.10 / Премьер Грузии назвал условия возвращения Саакашвили на Украину

27.12 / В Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. СМИ сообщают о 10 погибших

21.01 / США передадут Украине вертолеты Ми-17, предназначавшиеся Афганистану – Белый дом

10.01 / В США арестовали нескольких участников штурма Капитолия, среди них “шаман” QAnon

13.12 / Путин жестко раскритиковал министра за эксперименты с ценами на продукты

22.02 / В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19

20.03 / Пушков назвал причину падения Байдена на трапе

22.02 / Глава авиарегулятора США потребовал проверки самолетов Boeing 777

21.11 / В Израиле открыт новый способ борьбы со старением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика