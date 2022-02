ЕС выделит Азербайджану €2 млрд финансовой помощи

“Есть много замечательных инвестиционных проектов, которые готовы к запуску. Мы определили ряд других направлений для работы. Благодаря международным финансовым учреждениям мы могли бы мобилизовать не менее €2 млрд инвестиций, чтобы перевести экономическое развитие Азербайджана на новый уровень и создать реальные возможности для рост”, – написал он.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 4, 2022

Варгейи отметил, что Азербайджан – надежный партнер Евросоюза, сообщили в азербайджанском МИД.

“По его словам, в рамках плана экономических инвестиций, ЕС выделяет Азербайджану финансовый пакет в размере 2 млрд евро и обсуждаются конкретные проекты”, – сказано в сообщении ведомства.

