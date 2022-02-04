«Украина — это проблема Европы» – American Thinker объяснил, почему США давно пора покинуть НАТО

США следовало распустить НАТО сразу после распада Советского Союза, поскольку обязательство перед другими членами альянса только отвлекает страну от собственных проблем и «китайской угрозы», пишет колумнист American Thinker Стив Маккан. На его взгляд, украинский кризис даёт Вашингтону повод отказаться от членства в военном блоке и предоставить Европе преодолевать свои «внутренние дрязги» самостоятельно.



AP

На протяжении 73 лет Америка «защищала» Западную Европу с помощью НАТО. Но теперь Вашингтону пора распустить блок и заняться своими постоянно растущими внутренними проблемами и «глобальной угрозой» со стороны Китая, пишет обозреватель American Thinker Стив Макканн.

На его взгляд, Соединённым Штатам следовало начать процесс разрыва военных обязательств перед Европой сразу после распада СССР в 1991 году. В конце концов, главной целью НАТО значилась «защита от советской агрессии».

Тем не менее «иррациональный страх перед несуществующим» Советским Союзом, преемницей которого стала Россия, всё ещё сохраняется. Эти опасения вкупе с «навязчивой необходимостью защищать процветающий континент» до сих пор составляют «основу военного планирования и международной политики» США, отмечает автор статьи.

По его мнению, Соединённым Штатам следовало ускорить «расставание» с Европой ещё в 1993 году, когда возник Евросоюз. Эта «антидемократическая» организация, которая по общему ВВП своих членов уступает только Америке, «более чем способна защитить себя».

ЕС позволил Германии занять господствующее положение на континенте. Благодаря организации страна успешно внедряет свои идеи коллективизма, протекционизма и корпоративизма на большей части Европы, отмечает Макканн.

Немецкое экономическое могущество загнало многих беднейших членов ЕС в «долговые тиски», из которых они смогут вырваться только при крахе евро. «В этом случае весь континент погрузится в неконтролируемый финансовый хаос, от которого в конечном итоге выиграют Германия и Россия», — считает колумнист.

ФРГ, которая безуспешно пытается перейти на зелёную энергетику, в значительной степени зависит от импорта российского газа. Кроме того, новое социалистическое правительство страны «философски ближе к России, чем к Соединённым Штатам», полагает автор статьи.

Согласно его прогнозам, если ЕС продолжит существование в своём нынешнем виде, то Германия с её экономической мощью и РФ с её природными богатствами и войсками фактически создадут альянс. Он позволит обеим странам выполнить цель, к которой они стремились на протяжении многих веков, — «взять под полный контроль европейский континент».

«Тем не менее Соединённые Штаты через НАТО продолжают защищать большую часть Европы от условного врага, с которым Германия поддерживает тесные связи. При этом Берлин и 19 других участников отказываются выполнять свои финансовые и военные обязательства перед альянсом», — подчёркивает Макканн.

Дисбаланс в НАТО касается не только финансирования, но и обязанности США вмешиваться практически во все без исключения внутренние и внешние конфликты европейских стран. Украинский кризис — один из последних «провалов» с участием альянса. Он выявил не только «безрассудство» сохранения военного блока, но и продемонстрировал мышление немецкого правящего класса, который не спешит помогать Киеву, обращает внимание публицист.

По его мнению, США не должны позволить своему «растерянному президенту» впутаться в военный конфликт под эгидой альянса. Вместо этого им следует использовать украинско-российскую конфронтацию как прекрасную возможность сказать Германии и остальной Европе: «Это ваша проблема, ищите решение, поскольку мы завязываем с НАТО и с тем, чтобы нас втягивали в конфликты, которые не отвечают нашим национальным интересам».

Америке пора сосредоточиться на внутренних делах. Ведь у неё нет достаточных богатств или ресурсов, чтобы одновременно «защищать Европу от самой себя», решить множество собственных проблем и противостоять Китаю, который «стремится к глобальной гегемонии».

«Я сам приехал из Европы. Хотя у меня не осталось там родни, у меня остаётся много эмоциональных связей с континентом, где я родился и работал. Выход Америки из НАТО заставит Европу противостоять долгосрочной жизнеспособности ЕС с немецким господством и амбициям России, а также осознать, что коммунистический Китай представляет для неё гораздо большую угрозу, чем нынешние внутренние дрязги», — заключает Стив Макканн.