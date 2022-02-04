Sky – четверо ближайших помощников Джонсона ушли в отставку

Всего с разницей в несколько часов свои посты на Даунинг-стрит покинули четыре ближайших помощника Бориса Джонсона, в том числе советник премьер-министра Великобритании Мунира Мизра, передаёт Sky News. Сотрудники подали в отставку на фоне скандала вокруг вечеринок в разгар локдауна и обвинений Джонсона в адрес лидера оппозиции Кира Стармера.



AP

Четверо ближайших помощников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с разницей всего в несколько часов покинули свои посты на фоне скандала с вечеринками, которые проходили на Даунинг-стрит во время локдауна, пишет Sky News.

Так, вслед за руководителем управления офиса Джонсона по внутренней политике Мунирой Мирзой в отставку ушли директор по связям с общественностью Джек Дойл, глава аппарата Дэн Розенфельд и личный секретарь премьер-министра Мартин Рейнольдс.

Решение помощников премьера связаны со скандалом из-за вечеринок в разгар карантина, а также с заявлениями, сделанными Джонсоном на этой неделе в адрес лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера. В частности, ряд британских депутатов призвали премьер-министра извиниться перед Стармером, а канцлер казначейства Риши Сунак, которого в Великобритании называют возможным преемником Джонсона на посту премьер-министра, попытался дистанцироваться от главы правительства.

Как напоминает Sky News, в понедельник, выступая в палате общин, Джонсон обвинил Стармера, который с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу, в том, что при попустительстве его ведомства британского радиоведущего Джимми Сэвила не привлекли к уголовной ответственности на фоне обвинений в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним.

Бывший руководитель управления офиса Джонсона по внутренней политике Мирза объяснила свою отставку именно этим «оскорбительным обвинением» Джонсона в адрес Стармера. Мирза отметила, что премьер поступил неправильно, намекнув на то, что лидер оппозиции несёт личную ответственность за то, что Сэвил избежал правосудия, сочтя, что «для этого утверждения не было ни справедливых, ни разумных оснований».

«Вы попытались прояснить свою позицию сегодня, но, несмотря на мои настоятельные просьбы, так и не извинились за то, что создали ложное впечатление», — обратилась политик к Джонсону в своём заявлении об отставке.

Между тем сам премьер выразил сожаления относительно неожиданного увольнения Мирзы, отметив, что она «проделала отличную работу и была замечательной коллегой в течение долгого времени». Тем не менее Джонсон не согласился с её оценкой обвинений в адрес Стармера, заявив, что они не были «неуместными» или «предвзятыми».

«Я лишь сказал, что лидер оппозиции извинился за то, как Королевская прокурорская служба занималась этим вопросом во время его пребывания в должности, и это всё, что, честно говоря, должно быть сказано по этому вопросу», — заявил Джонсон.

В свою очередь, личный секретарь премьер-министра Рейнольдс и глава аппарата Розенфельд были вынуждены покинуть должности, так как оказались в центре многочисленных обвинений, касающихся вечеринок на Даунинг-стрит. В частности, выяснилось, что Рейнольдс призвал сотрудников «принести свою выпивку» на мероприятие в саду Даунинг-стрит в мае 2020 года, в разгар общенационального карантина в связи с распространением коронавируса.

Представитель Джонсона отметил, что премьер-министр «поблагодарил их обоих за значительный вклад в работу правительства и Даунинг-стрит, включая работу по борьбе с пандемией и восстановлению экономики».

Директор по связям с общественностью Дойл также покидает свой пост на фоне скандала с мероприятиями во время локдауна. Как стало известно, Дойл рассказал коллегам, что последние недели на Даунинг-стрит «ужасно сказались на семейной жизни». Предполагается, что в декабре 2020 года политик произнёс речь и раздал награды на рождественской вечеринке для сотрудников офиса премьер-министра.

Sky News напоминает, что на этой неделе, после публикации расследования скандала, премьер пообещал провести перестановку на Даунинг-стрит. Однако теперь ожидается, что Джонсон отложит эти планы в связи с неожиданной отставкой Мирзы.