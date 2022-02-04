Мнение: Процесс пошел. В США уже Марек

Ну вот, бодрые зомби с отключенным мозгом присылают в комменты к предыдущему посту бодрые реляции, в которых, собственно, содержится ПРИГОВОР. Один из таких комментов:

“Внизу линк на инфографику в New York Times, основанную на официальных данных CDC.

https://static01.nyt.com/images/2022/01/30/briefing/31morning-cdc-deaths/oakImage-1643577657441-articleLarge.png

Согласно этим данным, смертей среди невакцинированных в США в 10 раз больше чем среди вакцинированных, а бустер снижает смертность еще в 6 раз. Т.е. вакцинирование с бустером уменьшает шансы умереть где то в 60 раз!

Но естественно, антиваксам хоть кол на голове чеши, будут утверждать обратное.

А вот здесь ссылка на само исследование CDC на основании которого сделана инфографика:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e2.htm?campaign_id=9&emc=edit_nn_20220131&instance_id=51759&nl=the-morning®i_id=156532104&segment_id=81212&te=1&user_id=4e593422046b0d18aea66bd96903521e “

Мой ответ:

смертей среди невакцинированных в США в 10 раз больше чем среди вакцинированных

Твою мать… В Америке уже Марек? Главное, что вы там в США сами ВЫВОДИТЕ смертельную породу вируса. Если мы колоться не будем, а вы будете — встреча американца и русского будет смертельно опасна для ВСЕХ русских.

Вы сами не понимаете, что ли, что написали? В США сейчас смертность такая же , как на самых пиках в прошлом году, когда все были невакцинированны. Таким образом, получается, что летальность вируса для невакцинированных американцев ВЫРОСЛА В 10 РАЗ!! За год! С чего, спрашивается?

Как мне неделю назад написал другой американец, харьковский эмигрант – с железным сознанием собственной правоты и с похвальной откровенностью: “Раньше от ковида умирали в том числе и хорошие люди, а теперь – только плохие (глупые антиваксеры)”.