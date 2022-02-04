 

Мнение: Процесс пошел. В США уже Марек

04.02.2022, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ну вот, бодрые зомби с отключенным мозгом присылают в комменты к предыдущему посту бодрые реляции, в которых, собственно, содержится ПРИГОВОР. Один из таких комментов:

“Внизу линк на инфографику в New York Times, основанную на официальных данных CDC.

https://static01.nyt.com/images/2022/01/30/briefing/31morning-cdc-deaths/oakImage-1643577657441-articleLarge.png

Согласно этим данным, смертей среди невакцинированных в США в 10 раз больше чем среди вакцинированных, а бустер снижает смертность еще в 6 раз. Т.е. вакцинирование с бустером уменьшает шансы умереть где то в 60 раз!

Но естественно, антиваксам хоть кол на голове чеши, будут утверждать обратное.

А вот здесь ссылка на само исследование CDC на основании которого сделана инфографика:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e2.htm?campaign_id=9&emc=edit_nn_20220131&instance_id=51759&nl=the-morning®i_id=156532104&segment_id=81212&te=1&user_id=4e593422046b0d18aea66bd96903521e “

Мой ответ:
смертей среди невакцинированных в США в 10 раз больше чем среди вакцинированных

Твою мать… В Америке уже Марек? Главное, что вы там в США сами ВЫВОДИТЕ смертельную породу вируса. Если мы колоться не будем, а вы будете — встреча американца и русского будет смертельно опасна для ВСЕХ русских.

Вы сами не понимаете, что ли, что написали? В США сейчас смертность такая же, как на самых пиках в прошлом году, когда все были невакцинированны. Таким образом, получается, что летальность вируса для невакцинированных американцев ВЫРОСЛА В 10 РАЗ!! За год! С чего, спрашивается?

Как мне неделю назад написал другой американец, харьковский эмигрант – с железным сознанием собственной правоты и с похвальной откровенностью: “Раньше от ковида умирали в том числе и хорошие люди, а теперь – только плохие (глупые антиваксеры)”.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / «Путину сказали, что мы спонсируем АТО»

11.11 / 11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

13.10 / Ученые из США назвали продукты, вызывающие головную боль

09.06 / Мнение: О социал-дарвинизме и третьей волне CoVID-19

16.12 / Мама «зависает» в смартфоне — как это повлияет на развитие ребенка

09.10 / «Серпо» – тайный проект по обмену между людьми и пришельцами

21.06 / Мнение: Видео “ударного испытания” авианосца “Джеральд Форд”

03.12 / Врач назвал возможные причны звона в ушах

03.09 / Духовка на третьем месте: три места на кухне, которые большинство людей постоянно забывают почистить (а это обязательно нужно делать)

03.01 / Названы главные опасности для зубов в праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика