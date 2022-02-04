 

Беглов переложил ответственность за проваленную снегоуборку в Выборгском районе на УК

04.02.2022, 21:54, Новости дня
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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов провел «внезапный» осмотр дворов в Выборгском районе города, после чего поручил разработать дисциплинарные меры для тех, кто плохо убирает снег. Петербуржцы не поняли, почему градоначальник переложил ответственность за некачественную работу коммунальщиков с себя на бизнес.

Горожане считают, что ответственность за снегоуборку в Петербурге несет Комблага. Именно этот комитет должен регулировать работу сотрудников сферы ЖКХ. Теперь население Выборгского района гадает, почему «дисциплинарные меры» не применяются к государственным структурам.



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