Беглов переложил ответственность за проваленную снегоуборку в Выборгском районе на УК

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов провел «внезапный» осмотр дворов в Выборгском районе города, после чего поручил разработать дисциплинарные меры для тех, кто плохо убирает снег. Петербуржцы не поняли, почему градоначальник переложил ответственность за некачественную работу коммунальщиков с себя на бизнес.

Горожане считают, что ответственность за снегоуборку в Петербурге несет Комблага. Именно этот комитет должен регулировать работу сотрудников сферы ЖКХ. Теперь население Выборгского района гадает, почему «дисциплинарные меры» не применяются к государственным структурам.