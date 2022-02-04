В Германии пригрозили Telegram штрафом в размере 55 млн евро

Власти Германии могут наложить штраф на мессенджер Telegram в размере 55 млн евро, если будет применена юридическая мера в отношении компании, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Минюст ФРГ.

Сейчас в стране идет расследование в отношении Telegram. Одной из претензий стало отсутствие «легко узнаваемых и прямых способов уведомления о незаконном контенте», включая разжигание ненависти и травлю в интернете, передает ТАСС.

Вторая причина – отсутствие уполномоченного представителя для взаимодействия с судами ФРГ. Из-за первого нарушения размер штрафа составит 50 млн евро, а за второе – 5 млн евро.

Напомним, глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в качестве крайней меры, если требования закона не будут выполнены. Обсуждение началось еще 12 января.

Позже власти страны провели первый «конструктивный разговор» с руководством Telegram и договорились продолжить и активизировать сотрудничество.