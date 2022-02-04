 

В Пентагоне раскрыли подробности теракта в Кабуле в 2021 году

04.02.2022, 21:50, Новости дня
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Причиной гибели более 180 человек возле здания аэропорта Кабула в августе 2021 года стало одно взрывное устройство, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи на специальном брифинге о результатах расследования происшествия.

«Расследование установило, что одно взрывное устройство убило по меньшей мере 170 мирных жителей Афганистана и 13 военнослужащих США», – передает ТАСС его слова.

Маккензи добавил, что взрывное устройство было начинено металлическими поражающими элементами. Расследование также не установило фактов гибели или ранений во время теракта от огнестрельного оружия, что расходится с изначальной оценкой американских военных, которые приняли некоторые ранения от поражающих элементов за пулевые.

Отмечается, что для установления картины произошедшего следователи опросили порядка 100 свидетелей теракта, особенное внимание было уделено показаниям американских военнослужащих, находившихся в момент теракта на наблюдательных вышках.

Напомним, что в августе 2021 года возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).



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