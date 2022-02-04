Масштабное празднование 300-летия Григория Сковороды планируют в Киеве и Хмельницком – оргкомитет

Меморандум о праздновании юбилея Сковороды подписали от имени Хмельницкого городского совета мэр Александр Симчишин, от комитета “Сковрода–300” – его председатель Александр Доний.

“Город имеет уже большой опыт и успехи в чествовании Григория Сковороды, в частности музей философа, парк, памятник и тому подобное, поэтому вместе с комитетом “Сковорода–300″ будут проведены еще мероприятия, заметные не только в Хмельницком, но и во всей стране”, – отметил Симчишин.

Доний назвал Сковороду “объединяющей фигурой для нации, дающей идейные дорожные указатели”.

В комитете “Сковорода–300” сообщили, что меморандумы о праздновании юбилея Сковороды готовятся подписать с более чем 10 украинскими городами.

Контекст:

Сковорода родился 22 ноября 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области.

Скончался философ 29 октября 1794 года.

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