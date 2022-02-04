Андрей Малахов впечатлил поклонников подтянутой фигурой: “За наших спортсменов!”

Популярный телеведущий Андрей Малахов разместил на личной странице в Instagram фотоснимок, на котором блеснул великолепной подтянутой фигурой. Опубликованное фото является архивным и было снято в преддверии Олимпиады 2014 года.

На размещенной фотографии телезвезда запечатлен в футболке и спортивных шортах, а компанию ему составила супруга Наталья Шкулева, известная отечественная издатель популярных журналов. Жена шоумена также облачена в тренировочную одежду, а фоном снимка служит комната со спортивными снарядами. Стоя рядом друг с другом, супруги оба держат некий атрибут, напоминающий факел. Дело в том, что Андрей Малахов был одним из факелоносцев на открытии Олимпийских игр в Сочи. Именно этим, в первую очередь, и объясняется его отличная физическая форма – по словам ведущего, необходимые тренировки происходили до 6 раз в неделю.



Изображение взято с: [email protected]

“После того, как пронес факел перед Олимпиадой в Сочи, приехал на спорт к жене. Будем болеть за наших спортсменов!” – такой лаконичной тирадой сопроводил хозяин аккаунта снимок. Судя по всему, последний слоган является призывом поддержать российскую сборную на стартующую уже в ближайшее время Олимпиаду в Пекине.

Источник: www.instagram.com