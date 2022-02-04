«Да начнутся игры!» – CNN — об открытии зимней Олимпиады в Пекине

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года оказалась заметно скромнее, чем на пекинской Олимпиаде-2008, передаёт CNN. По мнению телеканала, 14 лет назад Китай хотел закрепить имидж мировой державы, но сегодня ему «никому ничего доказывать» не нужно.

Да начнутся игры! Пекин дал отмашку на начало зимних Олимпийских игр 2022 года, устроив потрясающую и яркую церемонию открытия. Теперь же три тысячи спортсменов в буквальном смысле вышли на стартовую черту: их ждут состязания в 109 различных мероприятиях, которые будут проходить на протяжении двух следующих недель.

На нынешних Играх особенно уместным символом стали олимпийские кольца — ведь, как мы уже много раз говорили, в целях борьбы с коронавирусом Игры проходят внутри так называемого пузыря безопасности замкнутого цикла.

А с нами на связи — Селина Ван, которая сама заслуживает особую золотую медаль за то, что смогла проникнуть внутрь этого пузыря. Рады вас видеть! Если отбросить в сторону политику, то церемонии открытия Олимпиад я просто обожаю, ведь это настоящее столкновение культур и празднество ярких спортивных талантов, а в этом в конечном счёте и заключается суть Олимпийских игр. Селина, расскажите нам об этой церемонии. Что Вы видели?

СЕЛИНА ВАН, корреспондент CNN: Джулия, это была очередная сногсшибательная с визуальной точки зрения церемония открытия, в ходе которой нашли применение искусно подобранные технологии. Но при этом всё было более сдержанно и просто, чем на Играх 2008 года: если 14 лет назад в церемонии участвовали 15 тысяч артистов, то сегодня — лишь три тысячи.



Тогда Китай ощущал необходимость во что бы то ни стало устроить вычурные мероприятия, которые за четыре часа показали бы всю многотысячелетнюю историю страны. На этот раз, впрочем, Пекину уже не слишком нужно кому-то что-то доказывать: тогда как на прошлых Играх перед ним стояла задача закрепить имидж КНР как новой мировой державы на международной арене, сегодня он ощущает себя увереннее, поэтому суть нынешней церемонии открытия — как и в целом нынешних Игр — это, воспользовавшись моментом, показать миру, что Китай — богатая и могущественная, а также, под руководством Си Цзиньпина, более авторитарная страна, которая всё больше конфликтует с Западом.



В общем, контрастов с Олимпиадой-2008 очень много, ведь если на тех Играх рядом с китайскими лидерами сидел Джордж Буш — младший, то на этот раз почётный гость уже совсем другой: им стал Владимир Путин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2022 года.