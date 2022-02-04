 

Как будто 2 разных человека: как макияж способен изменить внешность женщины и довести до слез радости

04.02.2022, 21:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня нет четких представлений о женской красоте. Каждый человек выбирает свой идеал, при этом сложно найти человека, который будет не согласен с тем, что все представительницы слабого пола красотки.

Главное знать, на каких деталях расставить акценты.

Покажем, как талантливо выполненный макияж способен превратить обычных женщин в настоящих королев красоты.

Эта дама будто бы сейчас ступит на красную дорожку – королева любого мероприятия.

Макияж изменил черты лица девушки. Ее взгляд стал хищным – от него сложно оторваться.

Всего несколько штрихов делают женщину уверенной в себе – это никогда не будет лишним.

На одном фото – обычная девушка, на втором – стильная модель, покоряющая мужские сердца.

А на примере этой женщины можно увидеть, как макияж омолаживает.

Женщина стала более элегантной и нежной.

Всего пару умелых штрихов и девушка стала голливудской актрисой.

Стала настоящей красоткой – она создана, чтобы покорять окружающих.

Грамотно расставленные акценты дали положительный результат.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Жириновский потребовал убрать с телевидения сцены с объятиями и рукопожатиями

16.08 / Владельцы смартфонов Honor и Huawei могут остаться без обновлений системы

06.10 / “Маленький Моцарт”: как живет мальчик-вундеркинд Елисей Мысин

27.02 / Fox News: После авиаударов по Сирии в 2018 году, американская подводная лодка была готова потопить российские военные корабли

20.08 / Ученые создали ярчайший флуоресцентный материал в мире

12.08 / Мнение: По-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает

18.06 / “Вяло и нервно”: экс-аналитик ЦРУ о выступлении Байдена после встречи с Путиным

16.07 / Елизавета II выпустила собственный джин, и его раскупили за сутки

24.08 / Появились подробности нового сериала от Меган Маркл и принца Гарри

02.08 / Полина Гагарина впервые высказалась о разводах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика