Мнение: Путин, Си и Пушкин

(российско-китайская хохма)

Нет, ну минутка абсурдизма тоже не помешает:

“Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества.

Стороны исходят из того, что демократия – это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия. Демократия реализуется во всех сферах общественной жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет потребности и защищает его интересы. Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа”.

Это вот такое “заявление” приняли сегодня Путин с “товарищем Си” по итогам их встречи на как бы Олимпиаде (на самом деле – каком-то тюремном соревновании заключенных). Охренеешь, конечно: две страны, в которых никакой демократии нет в принципе, с умным видом рассуждают о демократии! Сейчас, безусловно, время безудержного лицемерия во всём – но от такого нарочитого цинизма и наглости все ж несколько подташнивает.

Другое дело, что сейчас в мире вообще демократия – редкая птица. Так называемые “элиты” уже лет 20 как (о – по сути, прямо с начала нового века!) решили, что быдлу хватит вмешиваться во взаимоотношения господ – и демократию начали потихоньку сворачивать. Это началось и в России, и в США (“выборы” американского президента в 2020 – яркий пример того, что реальный процесс стало уже невозможно скрывать).

Но когда “за демократию” начинают распинаться государства, в которых она вообще не ночевала – становится противно, да.

У нас, кстати, все особенно хреново. Если формулировать мои убеждения – я бы сказал, что точнее всего они звучат как “либерал-демократ”. При этом клоунами и мерзавцами напрочь изгажены и искажены до неузнавамости все три слова – и “либерал”, и “демократ”, и “ЛДПР”.

Однако, как говорил в свое время Пушкин (наше всё) в письме к Вяземскому – “Ведь золото, друг мой, не станет хуже, если его уронить в говно. Надо просто достать его оттуда и – отмыть”.