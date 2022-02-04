Почему возмутились 2 мужа Собчак? – Личное мнение

Скандалевич с музыкальной композицией Иго-го (про лошадь) и не думает утихать. В защиту Ксении выступили сразу два мужа тамады — сначала поплакал Максим Виторган, а потом, хорошенько подумав, начитанно выступил и Константин Богомолов.



Фото: Соцсети

Потерявший академическое будущее режиссёр перфомансов интеллигентно сравнил прогресс и обратный процесс деградации Булгаковского героя Шарикова с исполнителем Шнуровым.

Почитала. Подумала. Сделала вывод. Получается, что если последовала такая оскорбительная реакция, значит песня хорошая?

Давайте послушаем её ещё раз, чтобы понять, что именно так зацепило Анатольевну и обоих её мужей:

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Неужели, Ксении и её мужьям так важен марафон? Странно, ведь они все втроём постоянно благодарят Сергея Семёновича за то, как похорошела Москва при нём!

Впрочем, шмарафон — это всегда большие деньги. Благодарность за спасибо от мэрии — это хорошо и приятно, но на хлеб её маслицем не намажешь.

Или намажешь?

Впрочем, даже если и так, то как им теперь там, в верхах, слушать такие «спасибы»? Административная мудрость гласит: скажи мне, кто благодарит тебя, и я скажу, кто ты.

Получается, Шнуров лишил Ксения не только марафона, но и хороших отношений со столичными дорожниками и коммунальщиками?

Ай-яй-яй, Сергей Владимирович.

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