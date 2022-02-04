 

Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за растрату

04.02.2022, 21:04, Новости дня
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Вынесен приговор бывшему руководителю Дербентского района Дагестана Магомеду Джалилову по статье о растрате, его признали виновным, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя.

«Джелилову суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а [экс-депутату района Акифу] Балаханову – три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – цитирует Закутнюю ТАСС.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в установленном законом порядке.

В январе 2021 года замглавы отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомеда Ашаханова арестовали по подозрению в вымогательстве взятки в крупном размере.



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