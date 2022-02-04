Анонсирована серия контактов РФ и Запада по гарантиям безопасности

Серия контактов РФ и Запада по гарантиям безопасности продолжится в ближайшее время, сообщил источник в МИД России.

«Череда контактов в ближайшее время [по теме гарантий безопасности] продолжится», – сообщил источник в российском дипведомстве, подчеркнув, что «никаких конкретных договоренностей о датах, сроках и уровнях» пока нет, передает ТАСС.

Ранее источник в МИД сообщил, что Россия разочарована реакцией западных стран на главные требования Москвы в сфере безопасности, но видит серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов этой темы.

Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку якобы несет Москва.

Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отнеслись к заявлениям американской стороны о том, что якобы РФ предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, в Москве не допускают такого стечения обстоятельств.