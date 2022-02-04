Сборная РФ по мини-футболу выиграла у украинцев и вышла в финал ЧЕ

Российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата, соревнования проходят в Нидерландах.

В составе сборной РФ голами отметились Антон Соколов (вторая минута), Андрей Афанасьев (15), Артем Ниязов (31), передает ТАСС.

У украинской команды голы забили Евгений Серый (16) и Даниил Абакшин (35).

Вратарь российской сборной на 39-й минуте Дмитрий Путилов отбил удар с пенальти.

Команды впервые с 2007 года встретились на крупном турнире, до этого последняя встреча проходила в январе 2008 года на международном турнире в Екатеринбурге.

Российская команда вышла в финал впервые с 2016 года. Тогда россияне уступили испанской сборной со счетом 3:7.

Последний раз сборная РФ побеждала на чемпионате Европы в 1999 году.