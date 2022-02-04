Заболевший COVID-19 Ермак готовится к встрече в нормандском формате – Кулеба

“Безусловно, идеальный сценарий – чтобы эта встреча состоялась именно физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям, ничто не заменит личной встречи. Будем надеяться, что [Ермак] поправится к моменту этой командировки. Если нет – будут приняты соответствующие решения в зависимости от ситуации”, – сказал Кулеба.

По его словам, накануне Ермак провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.

“Несмотря на болезнь, Андрей Ермак остается на связи и находится полностью в рабочем процессе. Вчера, в частности, под его председательством онлайн состоялось совещание для подготовки встречи советников в нормандском формате, поэтому он ни в коем случае не прекратил работу над подготовкой этой встречи”, – отметил министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1991755980995977/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был “непростым, но откровенным”.

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за “безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей”.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил 31 января, что следующая встреча советников “Нормандской четверки” состоится в Берлине 10 февраля.

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