“Я, наверное, покрашусь”. Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос

“Ну что, ребята, я, наверное, покрашусь. Как вы считаете – мне идет или нет?” – прокомментировала Полякова, разглядывая себя в зеркале.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

—