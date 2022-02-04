 

“Я, наверное, покрашусь”. Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос

04.02.2022, 20:54, Новости дня
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“Ну что, ребята, я, наверное, покрашусь. Как вы считаете – мне идет или нет?” – прокомментировала Полякова, разглядывая себя в зеркале.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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