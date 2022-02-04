 

“Голос” и “Батьківщина” на съезде УДАР поддержали Кличко

04.02.2022, 20:54, Новости дня
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На XXV съезде партии “УДАР Виталия Кличко” 4 февраля в качестве гостей присутствовали, в частности, лидер партии “Голос” Кира Рудик и заместитель председателя “Батьківщини” Сергей Соболев.

Рудик заявила, что власть ужесточила преследование оппозиции и подчеркнула, что оппозиционным партиям следует объединиться.

Соболев напомнил об объединении УДАР и “Батьківщини” в 2012 году и назвал это примером для всех.

Во время съезда политической силы было принято обращение к руководству государства, лидерам политических сил, местному самоуправлению и общественности о необходимости созыва Национального форума единства Украины. Кличко отметил, что целью форума должна стать консолидация всех патриотических политсил вокруг защиты страны и совместных действий в условиях угрозы вооруженной агрессии.

“Предлагаю созвать Национальный форум единства Украины и согласовать первоочередные шаги, которые усилят государство, сделают экономику более устойчивой, а украинцев более защищенными. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину”, – подчеркнул политик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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