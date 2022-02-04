Мнение: Пенсионные заслуги Хрущёва, покупка жилья на накопления и средний класс в России

1. Энгелина Тареева рассказывает малоизвестные нюансы советских пенсий. Для многих станет сюрпризом, что полноценная пенсионная система в СССР была создана только при Хрущёве, а в сталинские времена пожилым людям приходилось рассчитывать только на своих на детей:

https://tareeva.livejournal.com/311109.html

После доклада на ХХ съезде Хрущёв встречался с народом в разных аудиториях, где разъяснял подробнее то, что было сказано в докладе. Однажды из зала кто-то крикнул: «А вы где были?». Хрущёв сказал: «Пусть товарищ, который задал этот вопрос, выйдет сюда, и я ему отвечу». Товарищ не вышел. Хрущёв приглашал его трижды, но тот выходить не стал. Хрущёв сказал: «Товарищ задал этот вопрос анонимно, но выйти не захотел. Понятно, почему он не вышел, он побоялся. Вот и мы боялись. Мы понимали, что при той системе наше выступление никакой бы пользы не принесло, а мы бы погибли, причём страшной смертью».

Ещё одной важной заслугой Хрущёва было увеличение пенсий по старости в разы. Пенсии по старости, которые платили до Хрущёва, никакого отношения к прожиточному минимуму не имели. Прожить на них было невозможно, и был закон, по которому взрослые дети должны были содержать родителей. Если дети этого не делали, то с них взыскивали алименты на родителей по исполнительному листу, как алименты на детей, в таком же объёме, 25% от зарплаты. А вот те старики, у которых детей не было, оказывались в очень трудном положении.

2. Согласно опросам, почти треть россиян готова покупать жильё без заёмных средств, за наличные:

https://lenta.ru/news/2022/02/02/sredstva/

Главные источники средств жителей на покупку недвижимости назвали аналитики сервиса «Работа.ру» в своем исследовании, пишет РБК.

Среди желающих обзавестись жильем граждан 52 процента планируют оформлять на него кредит, 31 процент рассчитывают на собственные накопления, 3 процента надеются одолжить деньги у друзей или родственников, а 14 процентов еще не определились с источником средств.

В целом о приобретении жилья в 2022 году задумываются 35 процентов опрошенных — около 2,8 тысячи человек из разных регионов России. Из них о желании купить квартиру заявили 52 процента респондентов. Около 37 процентов планируют приобрести частные дома или коттеджи, а 2 процента — апартаменты. Еще 6 процентов собираются вложить средства в земельный участок, и 3 процента — в коммерческую недвижимость.

Кстати, кредиты тоже обычно берут не на всю квартиру целиком. Достаточно часто первый взнос больше половины от стоимости жилья, иногда даже 70-80%.

3. В новой статье в «Школе капитализма» я пишу о системе, которая принуждает россиян отдавать половину зарплаты банкам:

https://sponsr.ru/capitalism/10124/Kak_lubiteli_kreditov_stydyat_investorov/

«Средний класс — это люди с доходом 55 тысяч рублей на каждого члена семьи, имеющие загородную недвижимость, автомобиль эконом-класса не старше 5 лет и имеющие возможность оплачивать учёбу в вузе своего ребёнка».

Вы наверняка много раз читали, что Путин называет средним классом тех, чьи доходы больше 17 тысяч, то есть даже тех, кто по современным российским меркам живёт довольно скромно. Рекомендую потратить 4 минуты, чтобы послушать ту знаменитую реплику президента в первоисточнике — на сайте Кремлин.ру выложено оригинальное видео. Возможно, вы будете удивлены:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63007