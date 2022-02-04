Петербург подготовил только 29 спортсменов для Олимпиады

Только 29 петербуржцев отправились представлять Россию на Олимпиаде в Пекине, но это не помешало губернатору Александру Беглову объявить Санкт-Петербург едва ли не родиной олимпийского движения.

Пользуясь инфоповодом в виде начала Олимпийских игр в Пекине, губернатор Александр Беглов похвалился богатыми традициями подготовки будущих чемпионов в Санкт-Петербурге. Сами горожане были ошарашены этим заявления градоначальника, поскольку он же обрадовал их издевательской субсидией на новые спортплощадки. Их в Северной столице в десять раз меньше, чем в Москве. На строительство новых власти выделили 20 миллионов рублей. Для сравнения, больше Смольный потратит на покупку подарков и вина для участников ПМЭФ-2022.

Припомнили губернатору и готовящееся к торгам здание гребного клуба «Знамя», вместо него в городе появится очередное креативное пространство. Так что не понятно, о какой столице олимпийской подготовки говорил Беглов.

В настоящее время общее число функционирующих спортивных сооружений в Петербурге составляет 8048, а их пропускная способность — 210 тысяч человек, они покрывают от силы 4% от общего населения. Не стоит забывать и про сокращение числа спортивных школ ровно на половину.