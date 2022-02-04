 

Мнение: Разговор с ваксером

04.02.2022, 20:39, Разное
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(из комментов)

Есть такое понятие — “репутация”. Вы ее заслужили вполне: постоянно хамите, слушать какие-либо доводы органически неспособны, говорить способны только передовицами газет, клинически глупы. Практически всё, о чем вы орали до этого, уже опровергнуто жизнью: вакцины никого не спасают от заболевания, вакцины не являются человеческими вакцинами в научном смысле слова, “жизни как раньше” не будет, маски бесполезны, локдауны вредны, “паспорта вакцинации” в самом деле совсем не о вакцинации, и т.п. Другими словами, вы — не просто наглое животное, вы еще и представляете реальную опасность и работаете на тех, кто — или по недомыслию, или намеренно — угрожает самому существованию человечества.

Если совсем коротко, вы — опасный мерзавец. Но при этом вы — типичный “мистер смит”; никакой собственной индивидуальности, такой же, как и толпы прочих “мистеров смитов” — опасных мерзавцев, которые ведут человечество к гибели. Имя вам — легион.

Источник: Размышления вольного социолога



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