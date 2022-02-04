Спортивная и элегантная: два новых выхода Кейт Миддлтон, на которые стоит обратить внимание

Февраль у Кейт Миддлтон начался с хороших новостей. 2 февраля Букингемский дворец официально объявил герцогиню Кембриджскую новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии. Слухи о назначении ходили с августа. Этот пост ранее занимал принц Гарри и потерял его, отказавшись от королевских титула и привилегий.

В тот же день Кейт в новом качестве посетила тренировку мужской и женской сборных Англии по регби на стадионе Твинкенхэм. Для игры Кэтрин надела специальную форму, состоящую из спортивных брюк, поло и куртки, а на ногах ее были специальные футбольные кроссовки аdidas. Ее коронную укладку волнами стилисты на этот раз убрали в высокий хвост. От украшений тоже пришлось отказаться, кроме обручального кольца с сапфиром, которым раньше владела принцесса Диана.

А на следующий день, 3 февраля, Кейт Миддлтон составила компанию… не своему мужу, а свекру и его супруге. Вместе с принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз она нанесла визит в Фонд принца в Лондоне.

Для более формального, нежели чем тренировка, мероприятия мама троих детей выбрала фаворит своего гардероба — серое платье Catherine Walker так называемого фасон baby doll. Отличительной деталью и изюминкой платья является черный воротничок. Лук она гармонично дополнила мини-сумкой Mulberry и туфлями Gianvito Rossi.

Фанаты Кейт оперативно подняли архив и выяснили: Кейт уже надевала его в 2019 и 2020 годах.

А сегодня стало известно, что 22-23 февраля герцогиня Кембриджская совершит сольный тур в Данию. Там она встретится со специалистами в сфере дошкольного образования, которая сейчас является ее приоритетным направлением в Великобритании, и поделится с ними и своим опытом.