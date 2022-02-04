Мнение: Совместное заявление КНР и РФ о международных отношениях в новую эпоху

Программный документ подписанный Си Цзиньпином и Путиным в Пекине.

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии

4 февраля 2022 года

Президент Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Китай с визитом. Главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые Сторонами, заявляют о следующем.

Сегодня мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Развиваются такие процессы и явления, как многополярность, экономическая глобализация, информатизация общества, культурное многообразие, трансформация системы глобального управления и миропорядка, усиливается взаимосвязанность и взаимозависимость государств, формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и поступательного развития. Вместе с тем на фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества.

Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития, защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной многосторонности при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности, содействовать демократизации международных отношений, обеспечивать достижение мира, стабильности и устойчивого развития на земле.

I

Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества.

Стороны исходят из того, что демократия – это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия. Демократия реализуется во всех сферах общественной жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет потребности и защищает его интересы. Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа.

Стороны отмечают, что Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан. Россия и Китай гарантируют своим народам право в соответствии с законом участвовать различными методами и в различных формах в управлении государством и общественной жизнью. Народы обеих стран уверены в выбранном ими пути и с уважением относятся к демократическому устройству и традициям других государств.

Стороны отмечают, что демократические принципы реализуются не только во внутригосударственном управлении, но и на глобальном уровне. Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.

Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны. Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире. Стороны призывают международное сообщество уважать многообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение. Стороны готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинной демократии.

Стороны отмечают, что Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека определены благородные цели в сфере универсальных прав человека, закреплены базовые принципы, которым должны следовать и которые должны осуществлять на практике все государства. Вместе с тем в силу национальной специфики, различий в истории и культуре, общественном строе и уровне социально-экономического развития государств необходимо соотносить универсальность прав человека с реальной ситуацией в той или иной стране, защищать права человека в соответствии с положением дел в государствах и потребностями населения. Поощрение и защита прав человека является общей задачей международного сообщества. Государства должны уделять равное внимание всем категориям прав человека и системно их поощрять. Международное сотрудничество в сфере прав человека необходимо осуществлять на условиях равноправного диалога с участием всех стран. Все государства должны иметь равный доступ к праву на развитие. Взаимодействие и сотрудничество по правозащитным вопросам должны строиться на основе равенства всех стран и взаимного уважения в целях укрепления международной системы прав человека.

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Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности.

Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела.

Российская Сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.

Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН, выступают за укрепление политической координации и конструктивного взаимодействия в области многосторонних усилий по борьбе с терроризмом. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок, равно как и под флагом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других,в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США. Россия и Китай прилагают последовательные усилия в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание.

Стороны приветствуют принятое Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений и считают, что всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета «холодной войны» и «игр с нулевой суммой», снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), предпринять действенные шаги для снижения рисков возникновения ядерных войн и любых вооруженных конфликтов между странами, обладающими военными ядерными потенциалами.

Стороны подтверждают, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем системы международного разоружения и ядерного нераспространения, важной частью послевоенной системы международной безопасности, играет незаменимую роль в обеспечении мира и развития на планете. Международное сообщество должно содействовать сбалансированной реализации трех опорных элементов Договора, совместными усилиями защищать авторитет, эффективность и универсальный характер этого документа.

Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) «трехстороннего партнерства в сфере безопасности», которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе.

Глубокую озабоченность Сторон вызывают планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды с аварийной атомной станции «Фукусима» и потенциальное воздействие на окружающую среду таких действий. Стороны подчеркивают, что к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью и осуществлять ее должным образом на основе договоренностей японской стороны с сопредельными государствами, другими заинтересованными сторонами и соответствующими международными структурами и при условии обеспечения транспарентности, научной аргументации, в соответствии с международным правом.

Стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам, влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности. Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу.

Китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

Стороны отмечают, что денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности. Стороны выражают озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия в целях обезоруживающих ударов и решения других стратегических задач. Стороны подчеркивают важность использования космического пространства в мирных целях, решительно поддерживают центральную роль Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях в продвижении международного сотрудничества, поддержании и развитии международного космического права и регулирования в области космической деятельности. Россия и Китай продолжат наращивать кооперацию по таким представляющим взаимный интерес темам, как долгосрочная устойчивость космической деятельности, освоение и использование ресурсов космического пространства. Стороны выступают против попыток отдельных государств превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации, вновь заявляют о намерении прилагать все необходимые усилия, чтобы предотвратить вепонизацию космоса и гонку вооружений в космическом пространстве. Они будут противодействовать активности, нацеленной на достижение военного превосходства в космосе и его использование для боевых операций. Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров в целях заключения юридически обязывающего многостороннего документа на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и вепонизации космоса.

Россия и Китай подчеркивают, что соответствующие меры транспарентности и укрепления доверия, включая международную инициативу/политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, могут также способствовать достижению цели предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, однако такие меры должны дополнять, но не подменять эффективный юридически обязывающий режим, регулирующий космическую деятельность.

Стороны подтверждают свою убежденность в том, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) имеет существенно важное значение как опора международного мира и безопасности. Россия и Китай подчеркивают свою решимость сохранять авторитет и эффективность Конвенции.

Стороны подтверждают необходимость полного соблюдения и дальнейшего укрепления КБТО, в том числе путем ее институционализации, укрепления ее механизмов и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки, а также путем регулярных консультаций и сотрудничества в решении любых вопросов в связи с выполнением Конвенции.

Стороны подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО. Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов. Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки.

Стороны, подтверждая свою приверженность достижению цели построения мира, свободного от химического оружия, призывают все стороны Конвенции о запрещении химического оружия совместно отстаивать ее авторитет и эффективность. Россия и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия и призывают всех ее членов укреплять солидарность и сотрудничество, защищать традицию принятия решений на основе консенсуса. Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство-участник Конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия. Стороны подчеркивают важность соблюдения баланса между обязательствами государств в области нераспространения и интересами законного международного сотрудничества в области использования передовых технологий и связанных с ними материалов и оборудования в мирных целях. Стороны отмечают одобренную в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Китая резолюцию «Поощрение международного сотрудничества в области мирного использования в контексте международной безопасности», соавтором которой выступила Россия, и рассчитывают на ее последовательную реализацию в соответствии с поставленными в ней целями.

Стороны придают важное значение вопросам управления в сфере искусственного интеллекта. Стороны готовы укреплять диалог и контакты по вопросам искусственного интеллекта.

Стороны вновь заявляют о готовности углублять сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и способствовать построению открытой, безопасной, устойчивой и доступной ИКТ-среды. Стороны подчеркивают, что утвержденные Уставом ООН принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета и основных прав и свобод человека, невмешательства во внутренние дела других государств применимы к информационному пространству. Россия и Китай подтверждают ключевую роль ООН в области реагирования на угрозы международной информационной безопасности и выражают поддержку Организации в разработке новых норм поведения государств в данной области.

Стороны приветствуют осуществление глобального переговорного процесса по МИБ в рамках единого механизма, в этом контексте поддерживают деятельность Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021–2025 (РГОС) и выражают готовность выступать в ней с единых позиций. Стороны считают необходимым объединить усилия международного сообщества по выработке новых норм ответственного поведения государств, в том числе юридического характера, а также универсального международно-правового документа, регулирующего деятельность государств в ИКТ-сфере. Стороны считают, что Глобальная инициатива по обеспечению безопасности данных, выдвинутая Китайской Стороной и в принципиальном плане поддержанная Российской Стороной, предоставляет основу для обсуждения и формирования Рабочей группой мер реагирования на угрозы безопасности данных и другие угрозы международной информационной безопасности.

Стороны вновь заявляют о своей поддержке резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 74/247 и 75/282, поддерживают работу профильного Спецкомитета правительственных экспертов, содействуют проведению в рамках ООН переговоров по разработке международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Стороны выступают с инициативой обеспечения конструктивного участия всех сторон в переговорах с тем, чтобы гарантировать скорейшее согласование авторитетной, универсальной и всеобъемлющей конвенции и представить ее Генеральной Ассамблее ООН в ходе 78-й сессии в строгом соответствии с резолюцией 75/282. Для этих целей Россия и Китай представили совместный проект такой конвенции в качестве основы для переговоров.

Стороны поддерживают курс на интернационализацию управления сетью «Интернет», выступают за равные права на управление ею, считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети «Интернет», заинтересованы в более активном подключении Международного союза электросвязи к решению этих задач.

Стороны намерены углублять двустороннее сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности на основе профильного межправительственного соглашения 2015 года. В этих целях Стороны условились принять в ближайшее время план российско-китайского взаимодействия в данной области.

IV

Стороны подчеркивают, что Россия и Китай как мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, решительно отстаивать международную систему, в которой ООН принадлежит центральная координирующая роль в международных делах, отстаивать миропорядок, основанный на международном праве, включая цели и принципы Устава ООН, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа.

Российская Сторона отмечает позитивное значение концепции Китайской Стороны о построении «сообщества единой судьбы человечества» для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы. Китайская Сторона отмечает позитивное значение усилий Российской Стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений.

Стороны намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны.

В целях не допустить повторения трагедии мировой войны Стороны будут решительно осуждать действия, направленные на то, чтобы нивелировать ответственность за злодеяния фашистских агрессоров, милитаристских захватчиков и их пособников, осквернить и запятнать честь стран-победительниц.

Стороны выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны». Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах.

Стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных. Стороны намерены противостоять попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в «узком кругу» отдельными странами или блоками стран, выступают против решения международных проблем не на основе консенсуса, а через обходные схемы, выступают против политики силы, травли, односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, а также против злоупотребления политикой в области экспортного контроля, поддерживают содействие развитию торговли в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Стороны подтвердили намерение наращивать внешнеполитическую координацию, претворять в жизнь подлинную многосторонность, укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, защищать общие интересы, поддерживать международный и региональный баланс сил, совершенствовать глобальное управление.

Стороны выступают в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО, выступают против односторонних подходов и протекционизма. Стороны готовы укреплять партнерский диалог и координацию позиций по торгово-экономическим вопросам, вызывающим общую озабоченность, вносить свой вклад в обеспечение устойчивой и стабильной работы глобальных и региональных производственно-сбытовых цепочек, содействовать формированию более открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной системы международных торгово-экономических правил.

Стороны выступают в поддержку формата «Группы двадцати» как важной диалоговой площадки для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества и мер антикризисного реагирования, сообща содействуют укреплению в рамках «Группы двадцати» духа солидарности и сотрудничества, поддерживают ведущую роль объединения в таких сферах, как международная борьба с эпидемиями, восстановление мировой экономики, поддержка инклюзивного устойчивого развития, совершенствование глобальной системы экономического управления на справедливой и рациональной основе в интересах коллективной борьбы с глобальными вызовами.

Стороны поддерживают углубление стратегического партнерства в рамках БРИКС, содействуют расширению сотрудничества по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные обмены. В частности, Россия и Китай намерены способствовать развитию взаимодействия в области общественного здравоохранения, цифровой экономики, науки, инноваций и технологий, включая технологии искусственного интеллекта, а также повышению координации стран БРИКС на международных площадках. Стороны стремятся к дальнейшему укреплению формата «БРИКС плюс»/«аутрич» как эффективного диалогового механизма с региональными интеграционными объединениями и организациями развивающихся стран и государствами с формирующимися рынками.

Российская Сторона окажет всемерную поддержку Китайской Стороне как председателю в объединении в 2022 году, обеспечит содействие в плодотворном проведении XIV саммита БРИКС.

Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности.

Они считают важной последовательную реализацию договоренностей о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и в контексте решения этой задачи выступают за расширение функциональных возможностей Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Стороны будут способствовать приданию нового качества и динамики экономического взаимодействия между государствами-членами ШОС в торговой, производственной, транспортной, энергетической, финансовой, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, инновационной и других представляющих взаимный интерес сферах, в том числе путем использования передовых, ресурсосберегающих, энергоэффективных и «зеленых» технологий.

Стороны отмечают плодотворное взаимодействие в рамках ШОС на базе Соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области международной информационной безопасности 2009 г., а также в рамках профильной Группы экспертов. В этом контексте они приветствуют принятие 17 сентября 2021 г. в Душанбе Советом глав государств-членов ШОС Плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022–2023 г.

Россия и Китай исходят из неизменно возрастающего значения культурно-гуманитарного сотрудничества для поступательного развития ШОС. В целях укрепления взаимопонимания между народами государств-членов ШОС они будут и далее эффективно содействовать углублению взаимодействия на таких направлениях, как культурные связи, образование, наука и техника, здравоохранение, охрана окружающей среды, туризм, контакты между людьми, спорт.

Россия и Китай будут продолжать работу по укреплению роли АТЭС в качестве ведущей многосторонней диалоговой площадки АТР по экономическим вопросам. Стороны намерены активизировать координацию действий в целях успешной реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.» с упором на создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды в регионе. Особый акцент будет делаться на вопросах борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции и восстановления экономики, цифровизации широкого спектра различных сфер жизнедеятельности, экономического подъема удаленных территорий и налаживания взаимодействия между АТЭС и другими региональными многосторонними объединениями с созвучной повесткой дня.

Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата «Россия-Индия-Китай», а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран – членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Россия и Китай поддерживают центральную роль АСЕАН в развитии кооперации в Восточной Азии, продолжают наращивать координацию по вопросам углубления взаимодействия с АСЕАН, совместно продвигают сотрудничество в сферах общественного здравоохранения, устойчивого развития, борьбы с терроризмом и противодействия транснациональной преступности. Стороны намерены и далее работать в интересах укрепления роли АСЕАН в качестве ключевого элемента региональной архитектуры

http://www.kremlin.ru/supplement/5770 – полностью по ссылке

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