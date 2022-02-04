Петербургские коммунальщики по ошибке вывезли вместе со снегом на свалку Медный всадник

4 февраля 2022 году в полицию Санкт-Петербурга поступило заявление о пропаже памятника Петру Великому на Сенатской площади. Пробывшие на место происшествия оперативники установили, что монумент был вывезен ранним утром управляющей компанией вместе со снегом.

«Граждане вовремя сигнализировали, мы вовремя среагировали. Памятник был обнаружен на одной из свалок снега в Ленинградской области, сейчас с ним работают эксперты», – заявил глава УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга.

В настоящий момент нет информации о повреждениях, которые получил Медный всадник при транспортировке. Но, как рассказали в интервью газете «Петербургский дневник», очевидцы демонтажа памятника, сотрудники управляющей компании действовали очень грубо.

«Проблема в том, что среди дворников и водителей тракторов не то что петербуржцев, там россиян нет. Они просто не знали, что на этом месте стоит один из символов Петербурга. Я видел, как огромную кучу снега трактор грузил в большой грузовик, скорее всего, памятник был в ней», – сообщил местный житель Кирилл Лопатин.

После инцидента губернатор Санкт-Петербурга распорядился создать рабочую группу, которая будет курировать уборку снега около самых важных памятников Северной столицы.

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