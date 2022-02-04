Мнение: Традиции
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У разных народов есть много красивых традиций и обычаев. Стрелять ночью из пушки по Эрмитажу, организовывать семейные экскурсии в подвал дома, играть в пустыне возле местного коллектора в догонялки с руководителем страны.
И не всегда эти прекрасные традиции соответствуют и коррелируют с действующим законодательством. Иногда даже очень наоборот.
https://t.me/Para_Phraz/13
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Источник: Эль Мюрид
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