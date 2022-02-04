 

Вечная память – Личное мнение

04.02.2022, 20:26, Разное
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Не перестаёт (неприятно) удивлять инстаграмная аптекарша Диденко, к профессиональной квалификации лично у меня есть вопросы.


Фото: Соцсети

Человек, получивший фармацевтической образование, должен, по идее, знать, что в бассейн с сухим льдом прыгать не стоит, разве нет?

Вот вы как думаете?

А вот Диденко, видимо, этого не знала. Её муж и несколько других человек на её же глазах прыгнули в бассейн с сухим льдом и погибли.

Теперь весёлая аптекарша устраивает личную жизнь и раздаёт в Инстаграме советы, которые, на мой взгляд, имеет право давать только врач. На приёме, а не в соцсетях.

Не так давно вдова поделилась в Инстаграме своим диагнозом и рекомендациями врача по этому поводу.

Диденко в посте обозвала врача шарлатаном, отказалась прижигать обнаруженную у неё эрозию и пить таблетки и радостно сообщила, что её иммунитет «поборол ВИРУС»!»

Под вирусом капслоком она, как я понимаю, имеет в виду вирус папилломы человека онкогенного типа.

Да что я вам тут рассказываю! Читайте сами.


Фото: Соцсети

Одни подписчицы попытались воззвать к разуму инстаграмной аптекарши. Другие обрадовались и поддержали: теперь и им можно забить на опасный вирус и понадеяться на то, что иммунитет его поборет.

Смотрю я на то, что творит вдова — и оторопь берёт, и слова не находятся.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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