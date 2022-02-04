Спортивная отрасль Петербурга находится в состоянии упадка

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась в Пекине 4 февраля. После этого петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что Северная столица является «родиной отечественного олимпийского движения».

В сборную РФ вошли 29 петербуржцев, которые будут представлять страну в ряде спортивных дисциплин. Беглов поздравил олимпийцев с открытием международных соревнований и заявил, что в Петербурге есть все ресурсы для воспитания таких же профессиональных спортсменов.

«Здесь созданы условия для подготовки новых чемпионов. Мы бережно, храним и приумножаем богатые традиции», — сказал губернатор.

Однако петербуржцы считают, что Смольный не имеет никакого отношения к воспитанию 29 спортсменов, попавших в национальную сборную на зимние Игры. Более того, ни о каком преумножении традиций речи быть не может, так как спортивная отрасль Петербурга находится в состоянии упадка. Доказательство тому является гребной клуб «Знамя». Его реконструкцию не могут согласовать уже в течение нескольких лет. Спорт в Северной столице держится исключительно на энтузиазме и стойкости тренерского состава. И городская администрация во главе с Бегловым не имеет к этому никакого отношения.