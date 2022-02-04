Здание российской дипмиссии на Филиппинах пострадало при пожаре

Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара 4 февраля нанесен значительный ущерб, причины возгорания сейчас выясняются, сообщили в МИД России.

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.

«Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены», – добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что в здании посольства начался пожар.