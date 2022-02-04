 

Здание российской дипмиссии на Филиппинах пострадало при пожаре

04.02.2022, 20:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зданию российского посольства в Маниле в результате пожара 4 февраля нанесен значительный ущерб, причины возгорания сейчас выясняются, сообщили в МИД России.

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, были эвакуированы.

«Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены», – добавили в МИД.  

Ранее сообщалось, что в здании посольства начался пожар. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Матвиенко выразила надежду на предоставление РФ европейских вакцин от коронавируса

05.10 / Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Гуаидо президентом Венесуэлы

20.08 / В Украину прибыл патриарх Варфоломей. Это первый его визит после предоставления томоса ПЦУ

26.01 / Если Путин изберет путь кровопролития и разрушения, то сопротивление будет яростным – Джонсон

21.10 / В РФ выявили 36,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

30.09 / В Украине могут разрешить вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет

06.09 / Киберполиция Киева разоблачила сеть онлайн-магазинов, которые торговали поддельной техникой мировых брендов

06.08 / Пермская прокуратура заинтересовалась школьными “нормативами” на прически и макияж

09.05 / Акция «Сад памяти» прошла в РФ и за рубежом

30.09 / Почти 120 команд участвуют в Финале Международного чемпионата по программированию в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика