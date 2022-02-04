В МИД РФ заявили о разочаровании реакцией Запада на требования в сфере безопасности

Россия разочарована реакцией западных стран на главные требования Москвы в сфере безопасности, но видит серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов этой темы, сообщил источник в МИД России.

«Да, мы разочарованы тем, что по нашим главным требованиям движения навстречу РФ нет. Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестки дня в области контроля над вооружениями», – передает ТАСС слова источника.

По его словам, «сложно сказать, что реальный шаг с Запада навстречу нам сделан», но можно констатировать, что «проявлен интерес к продолжению диалога, что само по себе тоже положительно».

Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку якобы несет Москва.

Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отнеслись к заявлениям американской стороны о том, что якобы РФ предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, в Москве не допускают такого стечения обстоятельств.