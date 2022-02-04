 

Венедиктова надеется, что Гаагский суд озвучит приговор по делу МН17 до конца года

04.02.2022, 20:08, Новости дня
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В 2021 году Венедиктова возглавила национальный состав совместной следственной группы по делу МН17, в которую от Украины входят четыре представителя прокуратуры и 12 следователей.

“Дело MH17 очень важно для Украины и всего цивилизованного мира. Оно является маркером успеваемости мирового правосудия, и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу о четырех подозреваемых в крушении рассматриваемого самолета. Мы очень благодарны за уровень поддержки, который Украина получает от международных партнеров. Задание украинской прокуратуры – вместе с коллегами из других стран установить истину и всех причастных”, – заявила Венедиктова.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: Гиркин (Стрелков), Дубинский (Хмурый), Пулатов (Гюрза) и Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.

21 декабря прокурор Манон Риддербекс заявила, что следствие не обнаружило на месте крушения самолета следов другого оружия, кроме “Бука”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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