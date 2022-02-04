 

Россия завезла на Донбасс горючее, вооружение и военную технику – разведка

04.02.2022, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным разведки, в январе военные РФ завезли железнодорожным и автомобильным транспортом в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов до 9 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

“Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники”, – добавили в разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/245599041084857

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / CNN – НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса

21.02 / Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы после убийства двух протестующих против военного переворота

20.08 / Меркель обсудила с Путиным “Северный поток – 2” и транзит газа через Украину после 2024 года

02.09 / Яма назвал имена самых сильных и самых слабых участников шоу “Танцы со звездами”

30.08 / Сборная РФ выиграла Всемирную онлайн-олимпиаду по шахматам

11.01 / Эффекта от локдауна не будет из-за работающих детсадов и общественного транспорта – эпидемиолог Александрин

24.08 / Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

02.03 / Радуцкий заявил, что ни у одного украинского медика нет тяжелых осложнений после вакцинации от COVID-19

09.08 / В Минске начались столкновения демонстрантов и ОМОНа – “Радыё Свабода”

23.08 / Зеленский: Если Крымская платформа так интересует РФ, мы приглашаем ее присоединиться для совместной наработки путей деоккупации Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика