 

Кличко сообщил, что УДАР пойдет на выборы самостоятельно, и не опроверг возможность участия в выборах президента

04.02.2022, 20:08, Новости дня
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Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что до следующих выборов еще два года.

“Это не более чем манипуляции в печати. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов… Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ”, – сказал он.

Мэр столицы заявил, что его политическая сила в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно.

Руководитель исполкома партии Артур Палатный “дал понять”, что УДАР намерен выдвигать своего представителя и для участия в следующих выборах президента Украины, пишет “Интерфакс-Украина”.

Контекст:

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году. Следующие очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году.

4 февраля состоялся XXV съезд политической партии “УДАР Виталия Кличко”. Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером партии УДАР Виталием Кличко. Во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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