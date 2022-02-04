Мнение: Грузооборот портов Прибалтики, незаменимая Россия и проблемы региональной аренды

1. Прибалтийские порты продолжают терять российские грузы, их грузооборот медленно снижается. Российские порты, напротив, наращивали грузооборот вплоть до 2020 года, когда из-за ковидного кризиса случился провал. Провал был неглубоким, но вернуться на позиции 2019 года пока ещё не удалось:

https://genby.livejournal.com/974034.html

Вероятно, Россия могла бы взять курс на быстрый отказ от транспортных услуг прибалтийских стран. Однако здесь мы встаём перед моральной дилеммой: нужно ли наказывать соседей за русофобию даже в тех случаях, когда мы на этом не зарабатываем. Полагаю, правильным будет развивать Усть-Лугу и прочие порты постепенно, чтобы весь грузооборот перетёк в них без штурмовщины, естественным путём.

2. В Германии понимают, что война России с НАТО и прекращение поставок российского газа станет тяжелейшим ударом по немецкой экономике:

https://lenta.ru/news/2022/01/29/gas/

Власти Германии не смогут быстро найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок. Информация об этом появилась на сайте издания Welt.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — заявил эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн. Он подчеркнул, что более 50 процентов импорта газа, 45 процентов импорта каменного угля, а также 34 процента импорта нефти приходится именно на Россию.

3. Читатель прислал уточнение по поводу аренды недвижимости в разных регионах. Напомню, если в Москве сдавать квартиру — дело маловыгодное, то в некоторых регионах на аренде можно заработать аж 15% годовых. Мы обсуждали это вот здесь:

Про https://olegmakarenko.ru/2342774.html

Так вот, оказалось, что в том исследовании речь шла не о квартирах, а о загородной недвижимости. Цитирую письмо:

Я нашёл оригинальное исследование, по материалам которого Лента.Ру написала пост, но не дала прямой ссылки:

https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2022/01/31/dohodnost-srednego/

В нём речь о коттеджах (отдельно стоящих домах). Об их покупке с целью аренды в разных регионах. И вот тогда действительно в Вологодской области 15,2% годовых. Рискну предположить, что почти все эти доходные коттеджи — на берегу Рыбинского водохранилища (там очень красиво и оно большое — для части людей большая вода стоит того, чтобы уехать далеко, и я сам с детьми туда на турбазу ездил несколько раз летом).

С другой стороны, с коттеджем много хлопот, там всё время что-то ломается. А по вкладам сейчас можно получить 10.2% годовых в рублях. По вкладам от госбанка Дом.РФ — 10.0%.

Класть деньги на депозит — идея сомнительная, так как на длинном периоде квартиры дорожают примерно со скоростью инфляции, тогда как банковские вклады страдают от инфляции в полный рост. 10% годовых в рублях при инфляции в 8% — это реальные 2%. На фоне банковских вкладов даже мизерная доходность от московских квартир выглядит не так плохо.

Полагаю, что с региональными коттеджами проблема вот в чём. Купить их несложно. Продавать же их иногда можно годами. Также в неудачные периоды искать на них арендатора тоже можно очень долго. Этот бизнес слишком сильно зависит от состояния рынка. Хороший год — сдаёшь коттедж и радуешься своим честным 10-15% дохода. Плохой год — твой коттедж стоит пустым, ты платишь за его обслуживание, а продать его — совсем не вариант, так как немногочисленные покупатели прямо в начале разговора требуют от тебя скинуть цену втрое от адекватной.