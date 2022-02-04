Ученые назвали пять ранних симптомов-предвестников жировой болезни печени

Американские исследователи провели анализ ранее проведенных исследований, посвященных изучению симптоматики жировой болезни печени. На основании его результатов исследователи выделили пять наиболее ранних признаков, способных быть предвестниками опасного недуга.

Как объяснили ученые, представляющие клинику Кливленда (США), у людей, имеющих жировую болезнь печени, называемую также стеатозом, могут не появляться явные симптомы заболевания вплоть до прогрессирования его в настоящий цирроз. Тем не менее, некоторые признаки в состоянии здоровья все же способны косвенно указывать на появление стеатоза уже на раннем этапе его возникновения. К таковым, в частности, относятся проявления отечности ног и живота, тошноты, потери аппетита и веса, желтухи, а также – не обоснованные объективными обстоятельствами сильная усталость и постоянная слабость.

Медики напомнили, что жировая болезнь печени начинает представлять большую угрозу для здоровья в тех случаях, когда количество жира в органе достигает 5-10%. Основными факторами, влияющими на вероятность появления стеатоза, они назвали большую избыточную массу тела, метаболический синдром, диабет второго типа, а также прием некоторых лекарственных препаратов. Поскольку в настоящее время не существует профильных медикаментов, направленных на борьбу с жировой болезнью печени, эксперты рекомендуют употреблять больше овощей и фруктов, избавиться от лишнего веса, а также отказаться от употребления алкогольных напитков.

Источник: profile.ru