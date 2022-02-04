6 фактов о новом спектакле Квартета И “Один день из смерти Вадика Беляева…”

В последние несколько лет Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит больше времени уделяли съемкам фильмов, даже выпустили свой первый сериал. И вот, наконец, Квартет вернулся на сцену с премьерой. Спектакль поставил бессменный режиссер и соавтор всех пьес Квартета – Сергей Петрейков. О чем же “Один день из смерти Вадика Беляева…” ? Четверо друзей прилетают в Стамбул встретиться со своим другом Вадимом и узнают, что он скоропостижно скончался. Запланированная экскурсия на яхте превращается в поминки… но грустно не будет – Квартет И умеет обо всем говорить с юмором.

Александр Демидов и Арина Маркулина

1. Идея спектакля принадлежит Ростиславу Хаиту. Именно он сформулировал мысль написать пьесу о герое нашего времени – нашем современнике из нулевых. Таким героем стал Вадим Беляев, бывший президент корпорации “Открытие”, который в какой-то момент был практически хозяином жизни, но многое изменилось, он потерял свой банк, и вынужден был уехать из страны.

2. Вадим Беляев – близкий друг Квартета И и бывший муж актрисы Амалии Мордвиновой.

3. Личность и жизнь Вадима настолько яркие и достойные внимания, что стали основой спектакля. Многое, о чем говорится со сцены, происходило на самом деле.

4. В спектакле так же принимают участие Ксения Собчак, Анатолий Чубайс, Алексей Агранович, Александр Цыпкин, правда только в видеоформате. А на сцене вместе с Квартетом И выступают Арина Маракулина, Тарас Кузьмин, Юлия Ильина, Анастасия Белоусова и музыканты группы “Бобры” с солисткой Натальей Евелиной.

Ростислав Хаит и Камиль Ларин

5. Место действия пьесы – Стамбул – тоже выбран не случайно. Там Вадим, уже уехав из России навсегда, как-то решил собрать друзей, пообщаться, отправиться в небольшое путешествие на яхте. Эта поездка и объединила героев спектакля.

6. Постановка “Один день из смерти Вадика Беляева” – самая масштабная у Квартета. На сцене установлен огромный тяжелый подиум, на котором рассыпаны, как драгоценные камни, декорации в турецком стиле. Над ними возвышается подвесная конструкция – резное металлическое панно, окончательно создающее ощущение восточной сказки. И пусть название спектакля не пугает. Это же Квартет И! Грустно точно не будет!