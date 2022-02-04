Цены не первой свежести

Про школьный завтрак, который и в этом году проиграет в борьбе с инфляцией, чиновниками и ворьем. Несмотря на Общероссийский народный фронт.

Умышленное уменьшение порций и качества ингредиентов — просто классика общепитовского воровства, которое процветает и в школьных столовых. Фото: РИА Новости

На исходе года какие только официальные лица не заглянули в школьные тарелки: и президент, и люди из Общероссийского народного фронта (ОНФ), и представители Агентства стратегических инициатив, и губернаторы.

ОНФ проверил организацию школьного питания и обнаружил семь способов, с помощью которых производители и поставщики совершают кражи из детской тарелки. Это

и махинации с электронной ветеринарной сертификацией, позволяющие использовать фальсификат,

и изменение срока годности продуктов, их сортности,

и задвоение ветеринарных сопроводительных документов для продажи нелегальной продукции,

и завышение посещаемости занятий.

Среди всего этого мошеннического разнообразия на первом месте — простое умышленное уменьшение порций: это просто классика общепитовского воровства, надежно обеспечивающая поток доходов на позолоту унитазов и вычурную недвижимость его организаторов. Всего-то и надо: масло в кашу не положить или вместо бульона суп на воде сварить. Можно еще и фальшивые меню нарисовать в целях замены ингредиентов на более дешевые. Формулу этого способа страна не так давно узнала из уст ростовского экс-депутата Виталия Латышева:

«В меню писать надо постоянно — котлеты, но это не значит, что их нужно давать».

Народный фронт к борьбе с преступностью в школьных столовых подключил еще несколько «фронтов»: Минпросвещения, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и прокуратуру. Бюро расследований ОНФ готовит «Серую книгу» школьного питания — о способах незаконного обогащения на поставке продуктов и услуг. Не сомневаюсь, что и книга будет, и мониторинг будет продолжаться, и множество форумов на эту тему будет проведено — как и котлеты, это ведь все оплачено.

Но не факт, что при этом серьезные изменения произойдут в школьной тарелке. Потому что не составляет труда описать в «Белой книге» официальные способы облегчения этой тарелки со школьной едой. Как я уже рассказывала в «Новой», именно неэффективная экономика и архаичная организация российского школьного питания буквально ополовинивает школьные завтраки и обеды .

И это не преувеличение, а факт. Около половины школ страны организуют питание на основе аутсорсинга — то есть с помощью предприятий общепита через заключение с ними договора и передачу на условиях аренды помещения школьных столовых. Следовательно, предприятие оплачивает аренду, коммунальные расходы, косметический ремонт помещений, ремонт коммуникаций, приобретение и ремонт торгово-технологического оборудования и мебели. Добавим фонд оплаты труда поваров, кухонных рабочих, бухгалтеров и административного персонала, налоги, которые платит предприятие. Само право аренды обходится недешево, так как его надо приобрести на торгах. Всю эту сумму, оформленную в виде торговой наценки, утвержденной местными властями как учредителями школ, предприятие и распределит на каждую детскую порцию. Наценка может достигать 150%.

Вот так половина или более от выделяемых средств из детской тарелки переправляется бизнесу, да еще и обратно в бюджет, а

в завтраке стоимостью 70 рублей собственно продуктов остается примерно на 30. И все это происходит в соответствии с действующими законами и подзаконными актами. Не придерешься.

А тут еще «черным вороном» закружила над школьной тарелкой и продовольственная инфляция. По данным Росстата, в 2021 году она составила 10,62%, добавившись к 6,69% 2020 года. И это средняя цифра, а если взять продовольственную группу, которая чаще всего присутствует среди ингредиентов школьного меню, то повышение цен существеннее:

мясо кур — на 26,7%,

в целом мясо и птица — на 17,5%,

яйца — на 16%,

крупа и бобовые — на 16,1%,

макаронные изделия — на 14,9%,

плодоовощная продукция — на 14%,

сахар-песок и сливочное масло — на 12,3%,

рыба и морепродукты — на 10,7%.

Не заставил себя ждать президентский призыв бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание. Путин дал поручение проверить цены. Как будто в школьную столовую продукты попадают минуя продовольственный рынок страны, где под натиском наступающих цен потерпели поражение все, а призывы власти сдержать этот рост — в первую очередь. Да и надеяться на то, что заинтересованные в повышении цен участники рынка не найдут обоснований для этого, так же трудно, как и найти товар или услугу, которые бы этого избежали, причем в любой сфере. Можно устраивать парад обоснований и сомневаться не приходится, что он будет внушительный.

Видимо, на этот случай и был припасен совершенно особый путь решения проблемы качества школьного питания. Такой же особый, как и путь, по которому движется последние годы наша «отдельная цивилизация». На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания — «от поля до тарелки». Трудно понять, на чем строится высказанная главой государства уверенность, что бизнес будет уверенно вкладывать средства в развитие таких комплексов. Также

непонятно, какие обоснования можно найти тому, что яйца, молоко и кур нужно везти на школьную кухню не с тех птицефабрик, ферм и молокозаводов, с которых их везут в больницы или рестораны, а с отдельных и особых.

Поставленные задачи — еще и приправить проект гарантиями бизнесу, что «инвестиции потом окупятся», и сделать комплексы зоной, свободной от «необоснованного повышения цен», — на мой взгляд, прямо указывают на его нереалистичность. Ну если только под него не запланирован особый исполнитель из круга особо приближенных.

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Борьба с умышленным сокращением порций, совершенствование ветеринарной сертификации и тем более строительство комплексов — это долгая история, и поставленными задачами можно долго питать не детей, а надежды или иллюзии. А пока единственное, чем пополнили опустевшую школьную тарелку в наступившем году, — это увеличение стоимости завтрака примерно на 5–6%. Она рассчитывается на основе «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)», утвержденных постановлением правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900.

Кормят детей по ценам отнюдь не первой свежести. Фото: РИА Новости

Расчет размера субсидий бюджетам субъектов из федерального бюджета ведется по формуле, в которой ключевое значение имеет «средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам начального общего образования в день, рассчитываемая на основании средней по Российской Федерации стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов для организации горячего питания обучающихся по программам начального общего образования, рассчитываемых на основании федерального статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему финансовому году (выделено редакцией.)».

Вы уже понимаете, где собака? Конечно, в последних пяти словах. Вот так становится понятно, что кормят детей по ценам отнюдь не первой свежести.

Региональная ценовая специфика учитывается через «относительный показатель индекса цен на условный (минимальный) набор продуктов питания в 1-м субъекте Российской Федерации», который определяется путем деления среднегодовой стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в данном субъекте РФ опять же за год, предшествующий текущему финансовому году, на среднегодовую стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Российской Федерации за год, конечно же, предшествующий текущему финансовому году, по данным статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги. Для учеников начальной школы Карелии, например, расчетная стоимость горячего питания на одного обучающегося в день на 2022 год составила 75,05 руб. вместо 70,74 руб. в предыдущем году. Увеличение составило всего 5,7%, что соответствует уровню продовольственной инфляции 2020 года.

Нет необходимости в воинственных формированиях в виде фронтов для того, чтобы школьная еда стала полноценной. Достаточно правильных управленческих решений.

Важно не допускать монополизацию рынка школьного питания и жестко обеспечивать высокую конкуренцию. На конкурсные процедуры нужно выносить не продажу права аренды, а модель организации питания, победителями в которых должны стать те, кто предложит самый привлекательный вариант организации питания за установленную подушевую сумму — условные 75,05 рублей. До минимума, без потерь для эффективности предприятий, следует снизить торговую наценку, что легко сделать за счет передачи аутсорсерам от общепита помещений школьных столовых в безвозмездное пользование, оплаты коммунальных расходов столовых и закупки базового оборудования для кухни учредителем и школой.

Для успеха дела не обойтись без участия родителей в отборе победителей конкурса и постоянного родительского контроля за организацией питания детей. Именно при этом условии количество страниц в «Серой книге» незаконного обогащения сразу резко убавится.

Безусловно,

гораздо более оперативной должна быть индексация расходов на школьное питание — с лагом не более чем в один квартал,

как только продовольственная инфляция по «школьной группе» продуктов преодолевает установленную планку критичности — например, 4%.

Думаю, все согласятся, что особенно остро чувствуется необходимость в политической воле для изменения ситуации на школьной кухне. Как выясняется, даже запрещенные пельмени моментально обнаруживаются в школьном меню, если появляется субъект политической воли хотя бы в виде губернатора, что мы недавно наблюдали в Подмосковье.

Так вот: хватит уже кормить обещаниями. Пора школьную кухню сделать современной и накормить детей полноценной здоровой едой по свежим ценам.

Эмилия Слабунова, политик, партия «Яблоко», депутат ЗакС Карелии

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