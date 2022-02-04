Власти Петербурга не сдержали обещание очистить город от снега к концу января

Власти Северной столице пообещали горожанам привести улицы и дворы в порядок до конца января. Чиновники заявляли, что уберут весь снег, но к 4 февраля ничего не изменилось. Горожане пишут в соцсетях, что Смольный снова не сдержал слово.

Комблага Смольного обещал убрать весь снег в Северной столице до конца первого месяца 2022 года. При этом профильный вице-губернатор Василий Пониделко заявлял, что коммунальщикам не хватает финансирования. У них нет средств, чтобы купить необходимое количество техники.

В городских пабликах появляются новые фото с подтверждением, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова нарушил дедлайн по уборке последствий снегопадов. Тротуары по-прежнему покрыты льдом и представляют опасность для пешеходов.