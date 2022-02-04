 

Российский рынок акций показал нулевую динамику

04.02.2022, 19:30, Новости дня
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Российский рынок акций по итогам основных торгов показал нулевую динамику, оставшись на уровне закрытия четверга, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные торги на уровне 3471,01 пункта, в то время, как в  четверг индекс закрылся на отметке 3471,18 пункта, при этом долларовый индекс РТС по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,28% – до 1436 пунктов, передает РИА «Новости».

По итогам недели индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а РТС вырос на 2,06%, также следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» к 19.00 мск снижался 33 копейки – 76,12 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 87,13 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 2,27% –  до 93,18 доллара за баррель.

Ранее российский рынок акций открылся в пятницу ростом.

Также рост мировых цен на нефть ускорился в пятницу более чем на 1%, при этом цена нефти марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель впервые с 7 октября 2014 года.



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