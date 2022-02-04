Российский рынок акций показал нулевую динамику

Российский рынок акций по итогам основных торгов показал нулевую динамику, оставшись на уровне закрытия четверга, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл основные торги на уровне 3471,01 пункта, в то время, как в четверг индекс закрылся на отметке 3471,18 пункта, при этом долларовый индекс РТС по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,28% – до 1436 пунктов, передает РИА «Новости».

По итогам недели индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а РТС вырос на 2,06%, также следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» к 19.00 мск снижался 33 копейки – 76,12 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 87,13 рубля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается на 2,27% – до 93,18 доллара за баррель.

Ранее российский рынок акций открылся в пятницу ростом.

Также рост мировых цен на нефть ускорился в пятницу более чем на 1%, при этом цена нефти марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель впервые с 7 октября 2014 года.